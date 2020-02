Dieren al ‘in de ban’ van Valentijnsdag

In een postkamer van een bedrijf in Amsterdam heeft woensdagochtend een explosie plaatsgevonden. Dat meldt de politie op Twitter.

De explosie vond woensdag even voor 08.00 uur plaats in een bedrijfspand op de Bolstoen in Sloterdijk. Er is een bombrief ontploft in een postsorteercentrum van ABN AMRO. Alle post die mensen naar de bank sturen, wordt via dat kantoor verwerkt, zegt een ABN-woordvoerder. De woordvoerder wilde niet zeggen of het explosief was geadresseerd aan ABN AMRO.

De brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten. Er raakte niemand gewond. De politie kan niet zeggen of er mensen in het pand aanwezig waren tijdens de explosie.