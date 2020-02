De natste dag van het jaar tot nu toe is een feit

De vierde officiële storm van dit jaar is inmiddels voorbij. Dat meldt Weeronline. In Zuid-Limburg verdwenen de zware windstoten van ruim 75 kilometer per uur iets na 17.00 uur als laatste.

Deze zondag gaat ook nog eens de boeken in als de natste dag van 2020 tot nu toe.

Stormachtig

Voor de derde zondag op rij raasde er een storm over Nederland. In Zeeland was urenlang sprake van storm met windkracht 9 en werden zeer zware windstoten van ruim 110 kilometer per uur gemeten. In Vlissingen stond tijdelijk zelfs een zware storm met windkracht 10.

De carnavalsstorm, die geen officiële zware storm is omdat het dan een uur lang gemiddeld windkracht 10 moet zijn, zorgde voor hevige en langdurige regen. Met neerslag tussen de 30 en 35 millimeter in het midden van het land is het tot nu toe de natste dag van het jaar. Ook werden er dit weekend massaal carnavalsoptochten afgelast. Vanwege de harde wind gingen er in Brabant en Limburg al zo'n tachtig optochten niet door.

Veel neerslag

Ook in het noorden van Limburg en het oosten van Brabant waren de neerslagsommen groot met circa 30 millimeter. De meeste regen was voor Woerden met 40 millimeter. Volgens Weeronline is dat bijna een hele maandsom. In februari valt er volgens het weerbureau normaal gemiddeld zo’n 55 millimeter.