D66 wil migranten uit Afrika halen om te werken

Niet zoals de regeringscoalitie wil minder, maar juist meer arbeidsmigranten: D66 heeft een plan gepresenteerd om de komst van tijdelijke werkers makkelijker te maken.

De migranten kunnen uit Afrikaanse landen worden overgehaald om in Nederland te werken. Zo zou het personeelstekort worden tegengegaan. Ook is het volgens de partij een oplossing voor de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.

Van alle tijden

„Het heeft geen zin om bang te zijn voor migratie, het is een fenomeen van alle tijden. We moeten nuchter kijken hoe we er grip op kunnen krijgen en het reguleren”, zegt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen in de Volkskrant. Groothuizen stelt wel een maximumtermijn voor aan de arbeidsmigratie, van vier jaar.

In het plan van D66 ziet de partij ‘een rol voor buitenlandse vakmensen met een middelbare beroepsopleiding’. Van tevoren moeten er afspraken gemaakt worden met de landen van herkomst. Ook vindt de partij dat er legale migratieroutes moeten komen zodat migranten minder gevaar lopen. De Europese Commissie riep landen al op om zich aan te melden voor een experiment met tijdelijke visa voor arbeidsmigranten. Volgens D66 moet Nederland dat ook ‘snel’ gaan doen.

„Het is ongetwijfeld niet dé oplossing, want die bestaat niet. Maar het is tenminste iets waarover we kunnen praten”, aldus Groothuizen. „Nu gebruiken veel mensen die in Europa willen werken de asielprocedure, die daar niet voor is bedoeld. Dat belast onnodig de asielzoekerscentra.”

Vervangingspolitiek

PVV-leider Geert Wilders reageert op Twitter op het volgens hem ‘knettergekke’ plan. „Ik heb een beter voorstel. Laten we al die gekke D66-ers naar Afrika sturen!” Donderdag debatteert het kabinet met VVD-staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol die gaat over asiel en migratie.