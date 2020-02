Coronavirus ontregelt Drenthe tot Dries Roelvink

Het virus dat we eerst alleen kenden uit China verspreidt zich nu ook in Europa.

In Italië zijn meer dan 220 besmettingen geregistreerd en kwamen tot nu toe 7 mensen om het leven gekomen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de gemeenten in het noorden van Italië waar het Coronavirus is vastgesteld, maandag aangepast. Het departement ontraadt reizen naar deze gemeenten in de provincies Padova en Lombardije.

Kater na Winterportreis

Ook in eigen land is de epidemie merkbaar. In plaats van maandagochtend tijdens het kringgesprek met trots en medailles vertellen over welke piste deze wintersport is behaald, moesten leerlingen van Drentse scholenkoepel PricoH, waar dertien basisscholen onder vallen, eerst naar de huisarts om zich te laten testen op het nieuwe coronavirus. Als ze met hun ouders(s) op vakantie naar Noord-Italië waren geweest tenminste, zo lazen de ouders in een brief die vlak voor het einde van de Voorjaarsvakantie op de mat viel. „Als de huisarts bevestigt dat er niets aan de hand is, kunnen de kinderen weer gewoon naar school komen”, stond erin geschreven.

‘Gewoon een griepje’

De PO-Raad, die het basisonderwijs vertegenwoordigt, geeft in gezondheidskwesties geen inhoudelijk advies en raadt scholen met virusvragen aan die te stellen aan de GGD. „Dat is de eerste aangewezen instantie.” De GGD in Drenthe vindt de autonome handelswijze van de scholenorganisatie niet wenselijk. „Het is begrijpelijk dat het bestuur van PricoH zich zorgen maakt. Toch is het niet verstandig als scholen zelf maatregelen nemen, zonder afstemming te zoeken met het RIVM of de GGD. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid over de handelingsperspectieven.” Verder verwijzen zij op hun beurt naar het RIVM. „Het is een besluit van de school, wij adviseren dit niet”, reageert een woordvoerder van het RIVM. „Pas zodra er ziekteverschijnselen zijn, is iemand besmettelijk.” Wanneer iemand klachten heeft, vooral aan de luchtwegen, kan de huisarts in overleg met de GGD beslissen of het nodig is om de patiënt te testen op het virus. Op de website van het RIVM staat verder dat mensen in Nederland die verkouden zijn of longklachten hebben, zich geen zorgen hoeven te maken over het virus. „Zeker niet als ze niet recent op het vasteland van China zijn geweest. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.”

Niet op uitwisseling

Maandag zouden 37 leerlingen en vijf begeleiders van het Dr. Nassau College in Assen naar Italië afreizen voor een uitwisselingsproject. De vmbo-leerlingen zagen het waarschijnlijk al helemaal voor zich. Smikkelend van een pizza en tegelijkertijd druk bezig met hun project over plastic, dat ze daar zouden doen. Voor velen van deze dertien- en veertienjarigen zou het de eerste keer op reis zijn zonder ouders, „hartstikke spannend natuurlijk, dus je begrijpt dat de leerlingen teleurgesteld zijn dat het niet doorgaat.” Marcel Klaverkamp is directeur van het Drentse college dat al ruim tien jaar een uitwisseling doet met hun zusterscholen in Santa Marinella en Cerveteri. „Maar er is bij hen en de ouders zeker begrip voor dit besluit.” Het besluit dat ze overigens niet zelf hebben genomen. „De beslissing werd voor ons genomen door het Ministerie van Onderwijs in Italië. Daar is zaterdagavond besloten alle educatieve reizen van en naar Italië te schrappen. Onze zusterschool heeft ons daarover geïnformeerd en toen was er voor ons maar een keuze mogelijk: niet gaan.” Hun Italiaanse collega’s maken zich daar geen zorgen, weet hij. „Ze zitten ruim zeshonderd kilometer ten zuiden van het gebied waar het coronavirus is opgedoken.”

Of de leerlingen later dit jaar alsnog richting de laars van Europa vertrekken om zich op het plasticproject te storten, durft hij niet te zeggen. „We onderzoeken de mogelijkheid van verplaatsen, maar het is niet zeker of dit kan.” Het is elk geval het gesprek van de dag op de middelbare school, „maar de sfeer hier is nog steeds goed, hoor.”

Reisadvies

Het CDA gaf maandag na de alarmerende berichten aan dat het reisadvies moest worden aangescherpt. „Terwijl delen in het noorden zijn afgesloten voor de buitenwereld”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Ook vraagt hij zich af of er geen meldplicht moet komen voor reizigers uit gebieden waar het nieuwe coronavirus heerst. Intern geldt in Italië al wel zo'n meldplicht, vervolgt Omtzigt. Hij heeft samen met collega's opheldering gevraagd aan het kabinet.

Maandagavond verscherpte het Ministerie van Buitenlandse zaken het reisadvies naar de getroffen regio's alsnog.

Dries Roelvink: wel/niet naar Italië voor gig

Zanger Dries Roelvink heeft eigenlijk een schnabbel staan op 19 maart in een skigebied boven Turijn, waar een Nederlands bedrijf hem heeft uitgenodigd om tijdens de après-ski een uurtje te komen zingen, „ze betalen een dubbele gage”, maar hij maakt zich toch een beetje zorgen. Hij uitte zijn twijfels tegen viroloog Ab Osterhaus in zijn dagelijkse column in de radio-uitzending van Sven Kockelman 1 op 1. „Het komt angstig dichtbij.”

Osterhaus adviseerde Dries om voorlopig nog even af te wachten en de reisadviezen in de gaten te houden. „Daar zou ik me op baseren. Het is nu denk ik nog te vroeg om daar ja of nee op te antwoorden.”

Roelvink stelde in zijn column ook dat hij vindt dat de Nederlandse media „nog wat gematigd” zijn in hun berichtgeving over het coronavirus. „Men wil geen paniek zaaien. Het valt mij ook altijd op als er een brand is geweest en er zijn van die chemische stoffen vrijgekomen dat er geadviseerd wordt om ramen en deuren dicht te houden, maar dat er dan geen giftige stoffen zijn aangetroffen na de eerste meting. Ook dan weer geen paniek, net als met die vogelgriep toen: gewoon eieren blijven eten.”