Coronavirus in steeds meer Europese landen

In verschillende delen van de wereld worden nieuwe meldingen gemaakt van het coronavirus. Onder andere in Nieuw-Zeeland, Litouwen, Nigeria en Wit-Rusland maakten gevallen bekend.

Het eerste geval in Nieuw-Zeeland is een persoon van in de 60 die eerder in Iran was, zei het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. De patiënt wordt behandeld in een ziekenhuis in Auckland. Het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Ook in Nederland werd het virus vastgesteld: een man uit Loon op Zand ligt in quarantaine in een Tilburgs ziekenhuis omdat hij het virus heeft.

Wit-Rusland en Litouwen

In Wit-Rusland is ook bij iemand het coronavirus vastgesteld, meldt het Russische persbureau TASS vrijdag op basis van uitspraken van het Wit-Russische ministerie van Gezondheid. Het longvirus is volgens TASS donderdag vastgesteld bij een Iraanse student die in Wit-Rusland verblijft.

De regering in Litouwen bevestigt vrijdag ook een geval. Het gaat om een vrouw die deze week terugkeerde van een bezoek aan de Noord-Italiaanse stad Verona. In die regio vond onlangs een uitbraak van het virus plaats.

Nigeria

De patiënt in Nigeria met het virus komt uit de staat Lagos, waar ook de gelijknamige miljoenenstad ligt. Het is de eerste keer dat het longvirus bij iemand in sub-Sahara-Afrika is ontdekt.

Op het Afrikaanse continent is het coronavirus behalve in Nigeria ook al in Egypte en Algerije opgedoken.

Besmettingen in Zuid-Korea stijgt

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is boven de 2000 uitgekomen. Vrijdag kwamen er 256 nieuwe gevallen bij. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In het land zijn dertien mensen overleden door het virus.

Het aantal nieuwe gevallen stijgt snel in het Oost-Aziatische land. De eerste besmetting werd op 20 januari gemeld en twee dagen geleden kwam het aantal besmettingen boven de duizend. In Zuid-Korea wordt nu enorm streng getest, waardoor meer gevallen aan het licht komen. Daegu is de zwaarst getroffen regio, daar zijn 1314 mensen besmet.

De overheid adviseert mensen om sociaal contact te beperken en massale bijeenkomsten komend weekend te vermijden. 52 landen hebben beperkingen ingesteld voor mensen die vanuit Zuid-Korea reizen, waaronder IJsland en Kroatië.

Green Day annuleert tournee

De Amerikaanse band Green Day heeft de Aziatische tournee geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus. In een verklaring meldt de groep dat optredens van de Hella Mega Tour in steden als Singapore, Bangkok, Taipei en Tokio niet doorgaan. De band schrijft dat ze het vervelend vinden, maar dat er snel nieuwe data worden ingepland.

Vooralsnog heeft de band alleen de shows in Azië afgeblazen. De optredens die vanaf mei in Europa plaatsvinden, gaan vooralsnog door. Green Day staat op 14 juni in het Stadspark in Groningen. De Amerikanen zijn niet de enige muzikanten die concerten hebben geannuleerd om het coronavirus. Zo zegden ook verschillende K-pop-acts hun shows af, waaronder de populaire boyband BTS.

Disneyland gaat dicht

Disneyland Tokio gaat vanaf zaterdag twee weken dicht om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat maakte het bedrijf achter het attractiepark vrijdag bekend.

Disneyland Tokio trekt jaarlijks meer dan dertig miljoen bezoekers en is een van de populairste bestemming voor toeristen die Tokio bezoeken.

894 besmettingen

Tot donderdag waren 894 besmettingen in Japan vastgesteld. Het grootste deel daarvan, 705, betreft passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess. Zeven mensen bezweken aan de gevolgen daarvan.

Niet alleen Disneyland Tokio gaat dicht: vanaf maandag gaan Japan ook lagere en middelbare scholen dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus, maakte premier Shinzo Abe donderdag bekend.