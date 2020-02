Coronapatiënt Amsterdam was nog luizenmoeder

De Amsterdamse die het coronavirus blijkt te hebben, was afgelopen week luizenmoeder op de basisschool van een van haar kinderen. Ouders van de leerlingen van basisschool Laterna Magica in IJburg hebben een brief op de mat gekregen.

Vrijdagavond werd tijdens een persconferentie op het Amsterdamse stadhuis bekendgemaakt dat de moeder woensdag kinderen controleerde op luizen, schrijft het AD. Ook bezocht de moeder een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost, bleek al uit het contactonderzoek.

In de gaten houden

In de brief aan de ouders werd hen gevraagd om de gezondheid van de kinderen in de gaten te houden. Door de temperatuur dagelijks op te meten of luchtwegproblemen direct te melden bij de GGD. Het kinderdagverblijf zette de boel direct op slot.

De kinderen en partner van de Amsterdamse vrouw zijn getest op het virus. De uitslag daarvan wordt nog bekendgemaakt. Twee van de drie kinderen van de vrouw hebben ‘milde klachten’, net als de vrouw zelf. De kans dat de Amsterdamse iemand heeft besmet bij haar administratieve werk in het ziekenhuis AMC wordt klein genoemd.

De vrouw was vorige week in het Italiaanse Lombardije en voelde zich niet lekker. Ze werd daarna direct getest.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea grijpt het coronavirus inmiddels rap om zich heen. Vrijdag kwamen er in een dag meer dan 2300 gevallen bij, wat voor een totaal van bijna 3000 zorgde. De stijging is te herleiden naar strengere testen. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zaterdag liep het aantal besmettingen op tot boven de 3000.

Ook het aantal besmettingen in China, waar het virus voor het eerst werd geconstateerd, liep sneller op. Er overleden vrijdag 47 mensen aan het virus. Er zijn nu 79.251 mensen besmet in het land.