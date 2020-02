Coalitiepartijen willen lintje terug voor vrijwillige brandweer

Regeringspartijen willen dat het lintje voor de vrijwillige brandweer terugkeert. VVD en ChristenUnie vinden het maar niks dat de onderscheiding is afgeschaft.

Brandweervrijwilligers wagen hun leven, benadrukken de coalitiegenoten. Geef ze met een lintje de waardering die ze verdienen.

Tot vorig jaar was er een lintje als je twintig jaar of langer had gediend. Die regeling is sinds 1 januari door de zogenoemde Kanselarij der Nederlandse Orden afgeschaft. ChristenUnie en VVD willen dat de minister in gesprek gaat met de Kanselarij om de onderscheiding weer terug te laten keren.

Erkenning

„Brandweervrijwilligers staan 24 uur per dag klaar voor mensen in nood", zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). „Ze zijn onmisbaar en verdienen waardering voor hun trouwe dienst. Een lintje is daarvoor een prachtige vorm en brandweervrijwilligers stellen deze erkenning zeer op prijs."

En Bas van ‘t Wout (VVD): „Als je onverschrokken een pand binnengaat om mensen te redden, of een slachtoffer uit een auto weet te bevrijden zodat hij medische hulp kan krijgen, dan ben je immers simpelweg een held."