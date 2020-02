Chinese toerist eerste dode door coronavirus in Europa

Een Chinese toerist is in Frankrijk overleden aan het coronavirus. Daarmee is er voor het eerst sinds de uitbraak van het virus iemand aan overleden in Europa.

Volgens de Franse minister van Gezondheid gaat het om 80-jarige toerist die in een ziekenhuis in Parijs is overleden aan een longontsteking, veroorzaakt door het virus. In het land zijn nog tien andere mensen met het virus. Hun situatie is stabiel.

Tienduizenden besmettingen

Wereldwijd zijn er meer dan 63.000 mensen besmet met het virus. Daarvan leeft het overgrote deel in China, in de provincie Hubei waar het virus uitbrak. Meer dan 1500 mensen zijn aan het coronavirus overleden. Vier sterfgevallen vonden plaats buiten China.

Volgens de Franse minister van Gezondheid komt de toerist die in Frankrijk overleed, ook uit Hubei. Half januari kwam de toerist het land in, na negen dagen werd hij in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst.

Schommelingen

Aan het begin van de week waren Chinese wetenschappers lichtelijk positief over het aantal doden en besmettingen en het tempo waarin dit ging. Maar op woensdag waren er weer 242 dodelijke slachtoffers, tegen 97 doden op dinsdag.

Zaterdag liet de Chinese viceminister weten dat de regering er ‘alle vertrouwen’ in heeft dat de epidemie snel voorbij is.