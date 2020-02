China test vaccin coronavirus op mensen

Een nieuw vaccin tegen het coronavirus wordt in China getest op mensen. Het middel remdesivir lijkt effectief en omdat er een gebrek aan alternatieven is, is sneller dan normaal besloten om over te gaan tot tests op mensen.

Ook het hiv-medicijn Kaletra mag binnenkort worden getest op mensen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De eerste tests worden uitgevoerd op ongeveer 270 mensen die besmet zijn in de stad Wuhan, maar nog geen ernstige symptomen vertonen. Ook de eerste man die het virus kreeg in de Verenigde Staten werd behandeld met remdesivir. Zijn ziekteverschijnselen werden snel minder, schrijven de artsen.

Meer levens dan SARS

Het nieuwe coronavirus heeft in China al meer levens gekost dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden. De Chinese gezondheidsautoriteiten melden dat 361 mensen zijn gestorven nadat ze waren besmet met het Wuhan-virus.

Tijdens de SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese Vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774. Ook Hongkong, een metropool met een speciale status binnen China, werd zwaar getroffen.

Nieuw ziekenhuis

Het nieuwe coronavirus heeft zich verspreid naar meer dan twintig landen, ondanks vergaande maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het virus brak uit in de Chinese miljoenenstad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei.

In Wuhan opent maandag een nieuw ziekenhuis met duizend bedden de deuren. Het ziekenhuis werd in ruim een week is gebouwd. Het leger stuurt medisch personeel om daar patiënten te behandelen. Er wordt ook nog aan een tweede ziekenhuis gewerkt. Dat krijgt 1600 bedden.

In China zijn volgens officiële cijfers ruim 17.000 mensen besmet met het virus. Buiten het land viel tot nu toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totale aantal ziektegevallen buiten China staat op 181, de meeste daarvan (20) in Japan.

Hongkong legt werk neer

Medisch personeel in Hongkong heeft het werk neergelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De stakers eisen dat de grens wordt gesloten.

Vakbond HAEA meldt dat zo'n 2400 leden maandag meededen aan de acties. Er wordt dinsdag mogelijk weer actiegevoerd. „Als de grens niet volledig wordt gesloten, hebben we straks niet genoeg personeel, beschermende apparatuur of isolatiekamers om een uitbraak te bestrijden", zei de voorzitter van de bond.

In Hongkong staakt medisch personeel / ANP

Grenzen gesloten

De autoriteiten in Hongkong hebben een aantal grensposten gesloten, maar voelen niets voor het volledig sluiten van de grens. Ze betogen dat zo'n maatregel schadelijk zou zijn voor de economie en indruist tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In Hongkong zijn tot dusver vijftien besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld. De medische autoriteiten waarschuwen dat patiënten de dupe kunnen worden van stakingen door personeel. Zo zouden operaties uitgesteld of afgeblazen moeten worden. Hongkong werd zeventien jaar geleden ook zwaar getroffen door de SARS-epidemie. Toen overleden honderden patiënten in de miljoenenstad.

China berispt Amerika

China heeft de Verenigde Staten een veeg uit de pan gegeven, omdat het land angst zou zaaien over het nieuwe coronavirus. „Het enige wat de VS hebben gedaan is angst zaaien en paniek creëren. Dat is een slecht voorbeeld", aldus een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Amerika was het eerste land dat mensen terughaalde uit Wuhan en dat alle reizen naar China staakte en een reisverbod invoerde voor mensen uit China. „De VS hebben ons op geen enkele manier geholpen en enorm overspannen gereageerd. Wij hopen dat andere landen hun afwegingen maken op basis van wetenschappelijke argumenten", aldus de woordvoerster van het ministerie. „Het heeft totaal geen nut om de grenzen te sluiten."

De woordvoerster benadrukte tijdens de persconferentie ook de noodzaak voor meer beschermende kleding. „China heeft medische maskers, beschermende pakken en veiligheidsbrillen nodig." Chinese bedrijven kunnen 20 miljoen maskers per dag produceren, maar dat is niet genoeg, volgens de woordvoerster.

Symptomen

China zegt mee te werken aan de evacuatie van buitenlanders uit Wuhan. Ook Nederland heeft vijftien Nederlanders en twee Chinese partners teruggehaald. Meerdere Europeanen werden dit weekend geëvacueerd. Zij kwamen via het zuiden van Frankrijk terug.

Ongeveer twintig van de 250 mensen die zondag vanuit China zijn aangekomen op de luchthaven van Istres in het zuiden van Frankrijk zijn mogelijk besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Zij vertoonden verschijnselen die daarop kunnen duiden en werden daarom op de landingsbaan afgescheiden van de rest. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn gezegd. Aan boord waren dertig nationaliteiten.

Incubatietijd afwachten

Tests moeten uitwijzen of het inderdaad om de gevreesde infectieziekte gaat. In Frankrijk zijn tot dusver zes bevestigde gevallen geregistreerd. Vrijdag arriveerde ook al een toestel met repatrianten uit Wuhan. Twee van hen werden doorgestuurd naar Marseille voor verder onderzoek maar bleken uiteindelijk negatief. Alle betrokkenen moeten nog wel veertien dagen in quarantaine blijven.

In het toestel dat zondag aankwam zaten volgens de autoriteiten 65 Fransen. Zijn gaan, voor zover gezond bevonden, in gezelschap van de gestrande buitenlanders naar een vakantiepark aan de Middellandse Zee om de incubatietijd van de ziekte af te wachten. Veel Europeanen mochten doorvliegen, onder wie de Nederlandse en Belgische passagiers.