Celstraf voor vader en zoon die papegaaien verfden

Pop-up waar je alvast kunt shoppen voor ‘later, als ik dood ben’ en waar je ziet hoe het ook kan: duurzaam en persoonlijk.

Een stap over de drempel in de Uitvaart Pop-Up in de Pijp en die nog tot en met zondag open is, en je waant je in een oase van eeuwige rust, tussen de uitvaartproducten in veelal pastelkeuren. Een rieten kist, of eigenlijk mand, met een dekentje onderin, urnen in bijzondere vormen, sieraden waar je de as in kunt verwerken, een zachtroze lijkwade die er uitnodigend bij ligt en doet denken aan een riante hotelbadjas, in een bijna haute couture jasje. „Ik heb m’n vriend hier gisteren even ingerold, hij vond het heel lekker zacht, en veel minder claustrofobisch dan een kist.” Anneloes Kokshoorn is zelfstandig uitvaartondernemer en met haar bedrijf ‘Anneloes met Aandacht’ begeleidt ze mensen die weten dat ze komen te overlijden en nabestaanden om die laatste reis zo persoonlijk mogelijk te maken.