Carrièreswitch? NASA zoekt astronauten

Loop je vast in je carrière? Is het tijd voor een nieuwe uitdaging? Dan hebben we misschien wel een leuke vacature voor je gevonden. NASA is namelijk op zoek naar nieuwe astronauten.

Waar de meesten van ons niet dichterbij ruimtereizen komen dan tijdens het kijken van science fiction films, kan deze droom voor een paar mensen wel waarheid worden. Volgende maand houdt het agentschap de eerste sollicitatierondes. De gelukkigen mogen naar de maan.

Jubileum

Alsof dat nog niet genoeg is, val je nóg een keer met je neus in de boter. Het is namelijk feest bij NASA, vertelt Jim Bridestine van het bedrijf. „We vieren ons 20-jarige jubileum, we zijn namelijk twintig jaar lang constant aanwezig geweest in het International Space Station. We staan ook nog op het punt de eerste vrouw naar de maan te sturen in 2024", zegt hij volgens The Mirror.

Mocht je willen solliciteren, dan zul je in korte tijd nog wat stappen moeten zetten. „Voor het handjevol getalenteerde vrouwen en mannen die lid worden van ons astronautenteam, is het een ontzettend mooie tijd. We vragen alle geschikte Amerikanen of ze vanaf 2 maart willen solliciteren."

Strenge eisen

Dat 'handjevol' is overigens ook echt een handjevol. Er zijn namelijk toch flink wat strenge eisen aan deze functie. Als NASA-astronaut moet je namelijk Amerikaan zijn. Daarnaast moet je een master hebben als ingenieur, biologische wetenschap, natuurwetenschappen, computerwetenschappen of wiskunde.

Mocht je twee jaar in een promotieprogramma aan de universiteit hebben gewerkt in één van de eerder genoemde wetenschappen, dan maak je ook kans. Ook afgestudeerde studenten geneeskunde of osteopathie kunnen solliciteren. Nog niet klaar? Als je studie in juni 2021 klaar is, is het goed.

Nog niet afgehaakt? Dan is er nog een laatste eis. Als astronaut moet je ook een beetje kunnen vliegen, die ervaring is dus ook nodig. Succes!