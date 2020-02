Carnavalsvereniging: ‘afblazen optocht bittere pil’

De storm houdt ons land al enkele weken in zijn greep. Na Ciara en Dennis, kwam dit weekend storm Ellen aanwaaien. Met als gevolg schade door heel het land en een flink aantal afgelaste carnavalsoptochten.

Het weerstation Vlissingen heeft zondagochtend een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is de vierde storm in amper twee weken tijd een feit. Er werd een uitschieter waargenomen van 111 kilometer per uur.

Niet veilig

In zowel Brabant als Limburg zijn de carnavalsoptochten hét hoogtepunt van carnaval. Deze worden vaak lokaal georganiseerd. „Het is daarom aan de carnavalsverenigingen zelf om te besluiten of zij de optocht wel of niet door laten gaan”, zegt Frank Timmers, secretaris van de Brabantse carnavalsfederatie. „Wij geven daarover geen advies.”

De storm was voor vele carnavalsverenigingen reden om de carnavalsoptocht uiteindelijk af te lassen, of in sommige gevallen door te schuiven naar het begin van volgende week. Zo ook bij carnavalsvereniging Bak in Boemeldonck, Noord-Brabant.

„We hebben sinds afgelopen donderdag in nauw contact gestaan met de Meteogroep, van wie we zeer lokale weerberichten doorkregen”, vertelt John Meeuwissen, voorzitter van Bak. „We hebben elke dag overleg gehad en uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Omdat veiligheid boven alles gaat, was de conclusie dat de optocht dit jaar helaas niet door kon gaan.”

Carnavalsvierders met poncho's en paraplu's tijdens een carnaval in Oeteldonk. /ANP

Niet voor niets

Deze beslissing was volgens de voorzitter extra zuur omdat ‘de jongelui’ van de vereniging zo’n vijf, zes maanden ‘heel hard’ aan 21 wagens hebben gewerkt. „Daarvan waren elf wagens zo’n acht meter hoog en tussen de vijf en tien meter lang. Enorme bakbeesten dus.”

Desondanks was het voor de voorzitter geen moeilijke beslissing om de optocht niet door te laten gaan. „Stel er zou wat gebeuren, dan ben je meteen klaar en krijg je de volgende jaren geen vergunning meer.” Hij vervolgt dat het wel erg zonde is dat de wagens nooit aan het publiek zullen worden getoond. „We gaan de wagens afbreken.”

Op de vraag of de opbouw en het werk aan de wagens dan voor niets is geweest, zegt Meeuwissen stellig ‘nee, absoluut niet’. „Wat die jongelui in vijf, zes maanden hebben geleerd in de omgang met elkaar en het samenwerken, dat levert meer op dan in geld uit te drukken is. Van saamhorigheid worden ze een stuk wijzer. Toch blijft het wel een heel bittere pil hoor!”

De voorzitter benadrukt dat carnaval absoluut niet verpest is. „We gaan tot dinsdagavond door en zondagavond in plaats van een optocht, een groot feest bouwen. Mekaar steunen en accepteren dat het zo is. Het weer heb je niet in de hand.”

Racisme

Vereniging Bak is lang niet de enige vereniging in het land waar de festiviteiten geen doorgang vinden. Zondag werd duidelijk dat meer dan 80 optochten zijn afgelast. Onder andere in Tilburg, Waalwijk, Weert, Heerlen en Sittard. In Maastricht ging de optocht wel door, maar zonder grote wagens. Van een deel is nog niet bekend of ze op een andere dag worden gehouden.

Het was niet alleen de storm waar veel carnavalsverenigingen zich mee bezighielden afgelopen weekend. Ook actiegroep Kick Out Zwart Piet liet van zich horen door middel van een verklaring op de Facebook-pagina van KOZWP Den Bosch. ‘Carnaval is een mooie traditie waarin alles op zijn kop mag. Daarom is het het allermooiste als het ook echt een feest voor iedereen is; dus zonder racisme’.

De actiegroep riep feestvierders in Tilburg, Breda, Roosendaal, Den Bosch, Helmond en Eindhoven op om foto’s te maken van racistische outfits of verslag te doen van racisme. Stefan van KOZP benadrukte tegenover RTL Nieuws geen heksenjacht te willen. „We willen vooral in kaart brengen wat er tijdens carnaval gebeurt.” Hij liet weten veel oproepen te hebben gezien om als zwarte piet verkleed te gaan. „Nu met het coronavirus zullen we waarschijnlijk ook veel Chinese vermommingen zien met mondkapjes. Het leidt tot racistische uitingen.”