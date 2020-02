burgerinitiatief internetpesten Peter R. de Vries besproken in Kamer

Misdaadverslaggever Peter R. De Vries pleitte woensdag in de Tweede Kamer voor het grondig aanpakken van internetpesters.

Aanleiding hiervoor was het burgerinitiatief dat de misdaadverslaggever inmiddels vier jaar geleden indiende. „Ik zie het elke dag gebeuren. Dit kan zo niet langer, dit moét anders. En daar gaan wij het initiatief voor nemen door middel van deze actie. Geen woorden, maar daders!”, aldus Peter R. De Vries.

Volgens de misdaadverslaggever is het schrijnend om te zien hoeveel slachtoffers bij hem aanklopten met klachten over internetpesten. Vaak is het zo dat de politie te weinig met de aangiftes van slachtoffers kan, waardoor deze op de plank blijven liggen.

Mogelijkheden

In de Tweede Kamer werd daarom gepraat over hoe slachtoffers van online pesten, wraakporno en andere vormen van internettereur beter geholpen kunnen worden.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het instellen van een ‘superspoedprocedure’, vergelijkbaar met een kort geding. Het achterliggende idee zou zijn dat een slachtoffer direct bij een rechter, of andere instantie, kan aankloppen, waarna meteen beslist wordt of een bericht offline moet worden gehaald.

Privacy

Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het voor slachtoffers niet voldoende. Zij willen weten wie verantwoordelijk is geweest voor het plaatsen van het vervelende bericht. Om privacy-redenen is het voor platforms lastig dit bekend te maken.

Minister Dekker kijkt of dit wettelijk kan worden afgedwongen of dat hier vrijwigge afspraken over gemaakt moeten worden. Met informatie over de dader zou het slachtoffer naar de rechter kunnen stappen om een schadevergoeding te eisen.