Burgemeesters roepen op tot landelijk messenverbod

Ridderkerk, Amsterdam, Drachten; door het hele land hebben de afgelopen maanden steekincidenten plaatsgevonden. Een landelijk messenverbod lijkt nog ver weg.

De burgemeesters van Nissewaard, Foort van Oosten, en Ridderkerk, Anny Attema, riepen maandag op tot een messenverbod voor minderjarigen. In een brief in het Algemeen Dagblad nemen de twee stelling in. „De wet weerspiegelt wat wij als maatschappij vinden. Als wij het niet normaal vinden dat jongeren met een mes op zak lopen, laat dat dan uit de wet blijken.”

Een stille tocht ter nagedachtenis aan de neergestoken Roan uit Drachten /ANP

Verbod

Er mag nu al wel per gemeente een verbod worden ingevoerd, maar een landelijk verbod is er nog niet. VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden reageert op Twitter positief op het voorstel van de burgemeesters. „Interessant! Kabinet moet dit onderzoeken. VVD wil einde aan de waanzin dat kinderen met messen lopen. Dat begint bij hun ouders en eindigt bij het strafrecht.”

Cijfers over het aantal steekpartijen in Nederland zijn er niet. Wel is er een duidelijke stijging te zien in politiecijfers over zware steekpartijen. Waren dat er in 2015 nog 397, in 2018 lag dat aantal al op 476, dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.

Het is al verboden om bepaalde messen te bezitten. Zo mag je bijvoorbeeld in Nederland geen stiletto’s of vlindermessen bezitten. Een aantal messen, zoals zwaarden mag je wel bezitten maar mogen niet zonder verpakking in de buitenlucht gedragen worden.

Een meerderheid van de tweede kamer heeft eerder al aangegeven te willen kijken naar de mogelijkheden om de regels aan te scherpen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus liet daarna al weten weinig te voelen voor een landelijk messenverbod. „Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken.”

Een bloemenzee na een dodelijke steekpartij in Hooddorp eind vorig jaar/ANP

Ouders

De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, liep afgelopen weekend mee met de politie in zijn stad. Op social media sprak hij in kapitalen zijn verbazing uit. „Treurig: 2 15-jarigen gearresteerd! 3.00 uur, veel alcohol op, wangedrag, groot mes bij zich. Ouders waar zijn jullie? Ga opvoeden. Politie goed bezig, orde hersteld, ook spoedhulp verleend. Groot respect en waardering voor onze agenten.”

Jongerenwerker Joel Ricardo werkt voor de Victory Outreach-kerk in Amsterdam. Vanuit zijn werk heeft hij veel contact met jongeren, daar zitten ook mensen tussen die messen dragen. Hij denkt dat de ouders van de jongeren niet alle verantwoordelijkheid kunnen dragen. „Sommige thuissituaties zijn niet gezond. Er zijn jongeren van veertien en die zijn op straat zoekende. Sommige ouders kunnen ook niks door de kaarten die hun bedeeld zijn.”

Wel denkt hij dat de ouders een rol hebben. „Ieder huis is anders. Ja er is een rol voor de ouders van deze jongeren, maar er moet ook een plek komen per community van jongeren. Er moet een cultuur komen waarin je elkaar opvoedt.”

‘Wat komt er terug in hun handen’

De Amsterdammer vindt het initiatief van de burgemeesters voor een wapenverbod goed. Wel maakt hij zich zorgen. „Ik vind het goed dat de burgemeesters zich inzetten om hier iets aan te doen. Ik hoop alleen dat er ook wordt gekeken naar wat er gebeurt als de messen uit de handen zijn. Wat komt er dan terug in die handen?”

Ricardo komt in de kerk wekelijks samen met zo’n vijftig jongeren. „Wij wonen allemaal in Amsterdam. Je krijgt verschillende verhalen te horen. Wij werken persoonlijk met jonge mensen. Om vanuit de liefde van het geloof mensen positief te beïnvloeden. Van de verhalen die ik hoor lopen er veel mensen met messen. Mensen willen zichzelf beschermen. Wij proberen juist deze mensen te leiden naar de liefde van god; we highlighten wat er goed gaat.”

Dat doet hij onder meer door een theatervoorstelling. „We zijn nu bezig met een toneelstuk wat te maken heeft met mesgeweld. Daar gaan we mee optreden om mensen een spiegel te houden. Als jongeren een bezigheid hebben, een positieve bezigheid, dan vervalt dat geweld.”