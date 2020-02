Broodje bal op sterrenniveau in truckerscafé

Het broodje bal is zonder meer een van de populairste gerechten in truckerscafés. Meesterkok Robert Kranenborg gaf die bal gisteren een upgrade.

De truckers die gisteren aanwezig waren in het bekendste truckerscafé van Nederland - Bij Marjan in Amsterdam - zullen waarschijnlijk de rest van hun leven in ieder restaurant teleurgesteld worden. Zo lekker als de uitsmijters, ballen gehakt of hotdogs daar waren, zullen ze niet snel meer worden.

Op het industrieterrein van Westpoort toverde meesterkok Robert Kranenborg namelijk deze populairste en meest bestelde lunches om tot exquise gerechten van sterrenniveau. Truckers konden daardoor gratis genieten van bijvoorbeeld ‘Boulette de viande en croûte’ (broodje bal), een ‘uitsmijter Kranenborg’ en een 'Jappie Dog', een hotdog op Japanse wijze.

Pure verwennerij

Kranenborg boog zich voor één keer over het menu van het truckerscafé voor een traktatie van Lotto aan chauffeurs. Vrachtwagenchauffeurs spelen ook de hoofdrol in de nieuwe campagne. De aanwezigheid in de keuken van de ‘masterchef’ betekende uiteindelijk pure verwennerij voor de aanwezige truckers.

De middag was een uitvloeisel van de nieuwe campagne van Lotto. Daarin is te zien hoe Kranenborg zijn versie van het populaire broodje bal aan truckers serveert. “Het leven gaat gewoon door als je de Lotto hebt gewonnen, maar je kunt het wel net even leuker maken”, legt Sander van Vooren, prijswinnaarbegeleider bij Lotto, de achterliggende gedachte van de nieuwste campagne uit. “Dus van een broodje met een gewone bal gehakt kun je dan ineens een Boulet en croûte maken.”

In het Amsterdamse Bij Marjan kregen de truckers gisteren in totaal zes gerechten van de lunchkaart, maar dan á la Kranenborg. “De tijd dat chefs hun neus ophaalden voor zoiets als snacks is allang voorbij”, zegt de kok. “Ik vind het juist heel erg uitdagend om van een gehaktbal of uitsmijter iets buitengewoons te maken. Ik hoop dat truckers ervan hebben genoten. We delen deze recepten ook via (social) media, dus thuis kunnen mensen het ook proberen.”

Een begrip aan de A5

Dat juist dit etablissement het toneel was van het culinaire hoogstandje, is geen toeval. Gastvrouw Marjan en haar man Erwin runnen al acht jaar hun restaurant aan de A5 in Amsterdam. Inmiddels is deze favoriete lunchplaats van vrachtwagenchauffeurs uitgegroeid tot een begrip. Vrijwel dagelijks zit het ouderwets gezellige restaurant bomvol met truckers die toe zijn aan een goed bord eten en een huiselijke sfeer. “Ik vind het onwijs leuk dat Robert een keer in onze keuken stond om zijn versie van onze populairste gerechten te maken”, zegt eigenares Marjan.

De bijzonder smakelijke lunch was geheel in stijl zoals Lotto die voor ogen heeft. “We trakteerden om te laten zien dat je met een kleine moeite van het alledaagse iets bijzonders kan maken,” zegt Van Vooren. De gasten nuttigen hun gastronomische hoogstandjes onder het genot van livemuziek van Henk Wijngaard. “Die mocht natuurlijk niet ontbreken”, zegt Van Vooren. “Zijn lied ‘Met de vlam in de pijp’ is onlosmakelijk verbonden met truckers. Al heel wat jaren lang. Henk hoort er dus gewoon bij en speelt daarom ook een rol in de commercial.”

Vanaf dinsdag 11 februari is de nieuwe tv-commercial van Lotto met Robert Kranenborg te zien.