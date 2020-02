Brit zesde coronadode van Japans cruiseschip, 21 doden in Italië

Een Britse man die aan boord was van het cruiseschip Diamond Princess is overleden aan het coronavirus, meldde het Japanse persagentschap Kyodo vrijdag. Hij is de eerste Brit die is overleden aan het virus.

Het schip lag aangemeerd in Yokohama in Japan. Zo'n zevenhonderd opvarenden raakten besmet met corona. De Brit is de zesde dode onder de passagiers van het schip. Het schip had zo'n 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. Die zijn inmiddels ook naar huis.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. Passagiers die het virus niet hebben, mochten het schip na de quarantaineperiode verlaten.

21 doden in Italië

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is opgelopen naar 21. De Italiaanse autoriteiten hebben vastgesteld dat zeker 821 mensen het virus hebben opgelopen, melden de autoriteiten.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Vooral in de noordelijke regio's Lombardije en Veneto zijn veel besmettingen gemeld. Die gebieden zijn erg belangrijk voor de Italiaanse economie.

Mexico

In Mexico is een eerste besmetting met het coronavirus ontdekt. Dat maakten de autoriteiten daar vrijdag bekend. Het gaat om een 35-jarige man uit Mexico-Stad. Hij zit samen met familieleden in quarantaine.

Het slachtoffer was in februari in Italië, het hardst getroffen land in Europa. Daar raakten ruim 650 mensen besmet en stierven er zeventien. Een tweede persoon in Mexico wordt vrijdag nog gecontroleerd op het virus. Mogelijk is diegene ook besmet geraakt.

De besmetting in Mexico is het tweede besmettingsgeval in heel Latijns-Amerika. Eerder raakte een 61-jarige man uit Brazilië besmet.