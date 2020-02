Brandweer ontving meer dan 5000 meldingen door storm Ciara

Storm Ciara die zondag over het land heentrok, heeft voor in totaal 5071 meldingen bij de brandweer gezorgd. Dit laat Brandweer Nederland in een verklaring weten op basis van een rondvraag onder de 25 veiligheidsregio's.

Maandag stond vooral in het teken van de afhandeling van de minder urgente meldingen. Hoewel Ciara voor behoorlijk wat telefoontjes zorgde, is het aantal grote incidenten vrij beperkt gebleven. De meeste meldingen kwamen uit het westen en noorden van het land.

Stormschade /ANP

Goed voorbereid

Nederland had in januari 2018 ook te maken met een zware storm. „Toen kwamen er ongeveer 10.000 meldingen bij ons binnen, dus wat dat betreft viel het nu mee", zegt een woordvoerder van Brandweer Nederland. Zondag ging het vooral om hulpverlening. Op een reguliere dag komen circa 350 van dat soort meldingen binnen. De oproep om alleen spoedeisende situaties te melden bij het alarmnummer, heeft volgens hem goed gewerkt.

„Onze mensen hebben alles uit de kast gehaald om de helpende hand te bieden bij de gevaarlijke situaties die zijn ontstaan door bijvoorbeeld omgewaaide bomen, losgeraakte dakdelen, omgewaaide schoorstenen en ondergelopen huizen door wateroverlast", zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. "De storm kwam niet onverwachts, onze mensen stonden vanuit 950 kazernes paraat om de meldingen af te handelen."

Het noodweer heeft ook in onze buurlanden behoorlijk huisgehouden. Verenigd Koninkrijk kreeg de voltreffer en heeft te kampen met ondergelopen straten verspreid over het hele land. Ook in Duitsland, waar de storm Sabine werd genoemd, was sprake van behoorlijk wat schade en overlast. In een aantal deelstaten beleven de scholen op maandag hierdoor gesloten. De storm hield eveneens huis in België, Frankrijk en Zwitserland.

Een pui van een winkelcentrum in Hoogezand begaf het na een felle windstoot /ANP

Pannen waaien van het dak

Maandag maakte Stichting Salvage bekend zondag in totaal 67 keer te zijn uitgerukt. In 47 gevallen was dat een direct gevolg van Ciara. De stichting biedt verzekerden eerste hulp na brand-, storm- en waterschade. Meldingen over weggewaaide dakbedekkingen kwamen het vaakst voor. Verzekeraars komen dinsdag met een schatting van de schade door de storm.

Volgens een woordvoerder van het Verbond voor Verzekeraars heeft het nu nog geen zin om daar iets over te melden. Wel liet verzekeraar Interpolis al weten dat zondag zo'n zeshonderd meldingen zijn binnengekomen van schade aan onder meer huizen en auto's.

In de komende weken zullen er definitieve cijfers volgen over de schade.