Bombrief ontploft in hoofdkantoor ING, pakketje gevonden in Brabant

In een hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost is donderdagochtend een bombrief ontploft. Donderdagmiddag werd in Noord-Brabant een pakketje gevonden waar rook uitkwam: de politie meldde later dat dit zou gaan om een rokende fles voor koelsystemen.

Het was een kleine ontploffing en er is niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerster van ING. Eén persoon heeft rook ingeademd en daarom is er een ambulance opgeroepen. De politie heeft de zaak in onderzoek. De ING-woordvoerster kon niet zeggen hoe laat de brief donderdagochtend was gearriveerd.

Opnieuw bombrief

Daarmee loopt de teller op. Eerder op donderdag werd een bombrief aangetroffen bij Unisys Payment Services & Solutions in Leusden (provincie Utrecht). De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt en doet onderzoek.

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de brieven die woensdag ontploften bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade. Die werden verzonden door een afperser die een niet onthuld bedrag eist in bitcoins.

Zorgelijk

In januari werden op diverse locaties in het land bombrieven aangetroffen. Het gegeven dat het zou kunnen gaan om bombrieven van dezelfde afzender wordt door de politie in overweging genomen.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemt de grote hoeveelheid bombrieven zorgelijk. „Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn. Voor de rest moet de politie onderzoek doen.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding houdt de situatie in de gaten.