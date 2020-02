Bombrief gevonden en onschadelijk gemaakt in Leusden

De politie onderzoekt donderdag een bombrief bij het bedrijf Unisys Payment Services en Solutions in Leusden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt en doet onderzoek.

Nadat woensdag bombrieven ontploften in Amsterdam en Kerkrade is de politie extra op haar hoede. De verzender van die brieven eiste een onbekend bedrag in bitcoins. Blijft betaling uit, dan dreigt de afperser om meer bombrieven te sturen. De brief in Amsterdam werd gevonden in een postsorteercentrum van ABN AMRO, de brief in Kerkrade werd gevonden bij een postsorteerbedrijf van Ricoh. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de bombrieven die in Amsterdam en Kerkrade zijn gevonden.

Een deel van het pand in Leusden is tijdelijk ontruimd, uit voorzorg waren brandweer en ambulance aanwezig.

De bombrief die werd gevonden in Amsterdam. Foto: Politie

Levensgevaarlijke brieven

Begin januari ontvingen zeven bedrijven al een brief met daarin explosieven aangetroffen. De brieven zijn in het tijdsbestek van een week bezorgd bij verschillende bedrijven waaronder het Okura Hotel in Amsterdam, een tankstation in diezelfde stad, een makelaarskantoor in Utrecht, een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam. Bij die bombrieven zat ook een waarschuwingsbrief waarvan de inhoud nog niet bekend is gemaakt. Die waarschuwingsbrief werd ook afzonderlijk naar twee bedrijven in Maastricht gestuurd.

Op die serie bombrieven stond als afzender het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeldt. Uit onderzoek van de recherche blijkt echter dat dat bedrijf er niks mee te maken heeft.

Jumbo-afperser

De werkwijze van de afperser doet denken aan Alex O. Hij plaatste in 2016 diverse explosieven bij Jumbo-filialen in Groningen en Zwolle. In dreigmails en -brieven eiste hij bitcoins anders zou hij de explosieven tot ontploffing brengen. De Jumbo ging niet in op de dreigementen. O. werd uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar cel.