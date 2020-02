Bom gevonden aan vrachtwagen in Noord-Ierland

De vier 'tattookillers' die worden verdacht van de liquidatie in 2009 van Onno Kuut, zijn donderdag allemaal vrijgesproken. Er was levenslang tegen hen geëist. De vier hebben altijd ontkend.

Bij de uitspraak in de rechtbank in Rotterdam is alleen verdachte Evert S. aanwezig. Hij zit momenteel vast voor een andere zaak. Een van de vier is voortvluchtig. Deze Cor Pijnen (36) knipte zijn enkelband vorige maand door.

Hij droeg die, omdat hij in het laatste deel van zijn celstraf zat die hij had gekregen wegens de mislukte liquidatie van Marlon D., ook in 2009. Zijn broertje Brian P. (32) is op vrije voeten maar draagt om dezelfde reden een enkelband.