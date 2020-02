Boeren én Drentse boerenrockband 'donderen deur'

Drie maal trekkersrecht? Voor de derde keer trokken de boeren naar Den Haag. Drentse boerenrockband 'De Wethouders' stak ze een muzikaal hart onder de riem. „Je moet niet met de boeren fucken.”

Op dezelfde dag dat een online supermarkt nieuwe boerderijmelk in het assortiment aankondigt, komen de boeren uit alle hoeken en straten en zelfs over de tramrails naar de nieuwe demonstratieplek geronkt. Velen op hun trekkers, versierd met onze Nederlandse tricolor wapperend in de wind, maar dan omgekeerd als symbool van nood en protest. Een allerhande aan krachtige en soms ook spitsvondige leuzen prijkt op de trekkers, in zwarte blokletters op verschillende materialen gestift.

‘Nederland is opgebouwd in overalls en wordt kapot gemaakt door pakken’ staat op een stuk karton te lezen, evenals ‘Onze landbouwsector gaat naar de klote door al die politieke malloten’. De ondergrond van het Malieveld moet nog even bijkomen van de vorige acties en Staatsbosbeheer en de gemeente hebben het de boeren dan ook verboden om wederom daar te demonstreren. De nieuwe locatie, waarvan de naam bij velen waarschijnlijk een thuiskom-gevoel oproept, is de Koekamp, het park vlakbij het protestveld en staat op deze woensdag vol met duizenden boeren en sympathisanten, waarvan velen gewoon met de trein zijn gekomen, zoals actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had geadviseerd. Al zijn er ook bij die de nacht hebben doorgebracht in hun trekker. De verwachte 7500 zijn er niet, maar de boeren die er zijn, laten hun stem horen. „We protesteren tegen de overheid omdat ze de boeren continu in hun hemd zetten”, zegt iemand, aangevuld door zijn buurman: „we zijn hier niet om de burgers te pesten, maar juist om voor ons bedrijf op te komen.”

Gekissebis met CDA

„Grote afwezigen zijn vandaag minister Schouten en premier Rutte”, roept FDF-voorman Mark van den Oever naar de menigte, met zijn inmiddels kenmerkende Brabantse tongval. In zijn hand een ietwat verkreukeld A4’tje, met daarop zijn tekst. Op het podium wordt vervolgens gesteggeld met het CDA, een partij die van oudsher veel steun heeft onder boeren. „Het is goed dat jullie je hebben verenigd in FDF, maar soms is jullie taalgebruik ongepast. Dat doet afbreuk aan waar we samen voor staan”, zegt Kamerlid Jaco Geurts. Het kan rekenen op veel geluiden van de boeren, die met z’n allen hardop en synchroon hun professie roepen, minus de r. „Boeeee.” Van den Oever laat weten de landbouwminister en premier tot 15.00 uur de tijd te geven om excuses aan te bieden voor hun landbouwbeleid. Anders zouden de boeren „optoeren en gas geven”, zo dreigt hij. Daar staan we weer, begint Sieta van Keimpena, een van de protestleiders, haar toespraak. „De stikstofimpasse, wát een verschrikking. Die Haagse bluf met hun moraliserende vingertjes en dubbele agenda’s.” Halvering van de veehouderij kost meer dan 40.000 banen, stelt ze. „Het hele kabinet en een heel groot deel van de Tweede Kamer zitten erbij en kijken weg, terwijl ze weten dat de stikstofcijfers niet kloppen. Ze weten dat het aandeel van de landbouw veel kleiner is.”

De Wethouders

De Wethouders, de boerenrockband uit Drente, vlnr: Dennis, Bart-Jan, Mark en Stefan / Silvy Maatman

„Je merkt dat het menens is, ze zijn echt boos.” Dennis Kost is drummer van De Wethouders, de band uit Drenthe die boerenrock speelt en op uitnodiging van FDF voor de tweede keer de boeren een muzikaal hart onder de riem komt steken. De bandleden zijn (of hebben) geen van allen boerenzonen, maar hebben een grote agrarische vriendenkring en dito boerenhart. „Het wordt ze zo moeilijk gemaakt, dat slaat nergens op. We hebben allemaal in de band zoiets van: daar moet je niet mee fucken.” Zou overigens een sterke tekst voor een potentieel boerenprotestlied kunnen zijn, maar nee, schudt hij in Den Haag het hoofd, „we maken geen nummer hoor, we willen daar geen misbruik van maken over de rug van de boeren.”

De wekker ging om vier uur, een paar uur later dan vele buurtgenoten die al eerder met de trekker op pad gingen. Na de opbouw, soundcheck en „alle serieuze toespraken”, konden ze los. „Het was super. De vorige keer regende het en was het veld bijna leeg, maar nu was het mooi druk. De mensen hier kennen alle liedjes, dat is top. En er staan ook wel tapinstallaties, maar een echte feeststemming is het natuurlijk niet.”

Deurdonderen

Ze beseffen dan ook goed dat ze hier niet de tent of schuur op de kop kunnen zetten, het blijft een protest. „We staan hier om de boeren te laten zien dat we achter ze staan. We hebben ons repertoire dan ook aangepast, geen dikke feestnummers dus.” Maar wel andere hits van Normaal en Jovink onder andere. „We hadden net Deurdonderen (doordenderen, red.) van Normaal ingezet, toen we werden onderbroken.” Want na een uur en tien minuten spelen, roept Mark van den Oever de menigte op „Schouten te laten weten dat we er zijn”. De boeren gaan richting het Ministerie van Landbouw, waar ze, zo blijkt later, nooit zullen aankomen. „Voor het podium werden stickers uitgedeeld, dus ik denk dat ze het hele gebouw onder willen plakken.” Binnen een minuut was iedereen weg, „terwijl we nog drie kwartier te gaan hadden tot het einde.” Ach ja, haalt de opgewekte drummer van De Wethouders zijn schouders op. „Misschien komen ze nog terug, dan zetten we gewoon Deurdonderen weer in. En anders zijn we er de volgende keer weer bij, want deur zullen we.”

Zo zag het er vanachter het drumstel van Dennis Kost uit, toen na een uur en tien minuten spelen de menigte richting het Ministerie ging

Boerenfrustraties

De boeren zijn boos op het kabinet vanwege hun maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren door boeren uit te kopen. Ze boden eerder al andere maatregelen aan. Minder eiwit in veevoer bijvoorbeeld, maar daar is niets mee gedaan. Ze eisten gisteren excuses van minister Schouten en premier Rutte. Het boerenprotest verliep onrustig en eindigde einde middag, toen de boeren werden tegengehouden door de ME op weg naar het Ministerie van Landbouw. Vier boeren zijn aangehouden.