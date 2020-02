Boeren Baby’s: ‘75 kinderen door Boer Zoekt Vrouw’

Volgens presentatrice Yvon Jaspers zijn door het programma Boer Zoekt Vrouw 75 kinderen geboren. De serie start 23 februari met een nieuw seizoen.

Dat zegt de presentatrice in een interview op de website van KRO-NCRV. Het programma van de publieke omroep is sinds 2004 op de buis en begint eind februari aan het elfde seizoen. „Toen we er 15 jaar geleden mee begonnen, had ik dit natuurlijk nooit kunnen bedenken. Ik had ook nooit durven dromen dat een tv-programma voor veel deelnemers zo’n positieve invloed zou hebben op hun leven”, zegt Jaspers. „Dat er huwelijken gesloten worden en er inmiddels meer dan 75 kinderen zijn geboren omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer Zoekt Vrouw”, aldus de presentatrice.

1100 brieven

Jaspers zegt dat ook dit seizoen weer vol verrassingen zit. „Zowel bij de boeren als bij de vrouwen. Het is een seizoen waarin alles anders liep dan ik van tevoren had voorspeld.” 23 februari brengt de presentatrice in de eerste aflevering ruim 1100 brieven en pakketjes naar de boerderijen.

De opnames voor Boer Zoekt Vrouw zijn nog in volle gang. Het nieuwe ‘boeren-programma’ Onze Boerderij is waarschijnlijk dit najaar te zien. „Een programma over hoe het leven van de boeren en de natuur er nu en in de toekomst uit zal zien”, zegt Jaspers.

Het nieuwe seizoen van BZV is op zondag 23 februari om 20:25 te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Direct na de uitzending komt het eerste deel van de webserie online waarin de boeren worden gevolgd die niet de televisie uitzending haalden.