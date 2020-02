Bodybuilders doen recordpoging met eten van mega hamburger

Om tourmanager van een band of artiest te worden, heb je geen diploma nodig. Omdat dat soms gevaarlijk kan zijn, is er nu een keurmerk.

Artiesten van A naar B brengen, checken of het eten in orde is, de techniek nalopen en zorgen dat iedereen in het gareel blijft, zijn onderdeel van het takenpakket van een tourmanager. Klinkt in eerste instantie niet als iets heel lastigs, toch komt er meer bij kijken.

„Dan sta je als nieuwbakken tourmanager daar op een vliegveld met tien man en heel veel instrumenten en andere dure spullen. Ik vroeg me toen echt wel even af of ik alles in huis had om de veiligheid te waarborgen”, zegt Anna Oosterling, voormalig tourmanager van onder andere Typhoon, Chef’Special en Dotan. „Een heel groot deel van tourmanagement gaat over veiligheid. Het is goed om te zien dat steeds meer muziekindustrieopleidingen daar aandacht aan besteden.”