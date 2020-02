Bode met handtasje en nog 119 foto's achter de Tweede Kamer-schermen

Huisfotografen Tweede Kamer legden voor- en vooral achterkant op de gevoelige plaat vast.

De bode met het handtasje. Het zou de titel van een nieuwe carnavalskraker met een genderneutraal thema kunnen zijn, maar dinsdagmiddag officieel wordt geopend in Den Haag. „Nadat een Kamerlid was geïnstalleerd, ging ze op haar nieuwe plek zitten. Zonder haar handtasje, dus dat bracht de bode keurig achter haar aan.” Hans Kouwenhoven was decennialang de huisfotograaf van de Tweede Kamer en legde vooral datgene dat achter de schermen gebeurde vast. Niet alleen foto’s van de Kamerleden -,,die hoofden kennen we vaak wel”-, maar juist „die andere foto’s.” Samen met de huidige huisfotograaf Jeroen van de Meyde leverde hij duizenden foto’s aan voor de tentoonstelling, waarvan 120 zijn uitgekozen.

'Zie je haar al?' / Hans Kouwenhoven

Breekbare momenten

Zijn allereerste Tweede Kamer-foto was in elk geval in zwartwit, maar hij heeft geen idee meer van wat. „Was al in 1970 hè, ik denk van een of ander debat met Den Uyl en Van Agt.” Tienduizenden, zo niet honderdduizenden maakte hij er. „Als huisfotograaf richtte ik me op de achtergrond, op de mensen die de Tweede Kamer draaiende houden.” Op de bodes, de schoonmakers, de facilitaire - en restaurantmedewerkers, somt hij op, „zo’n 1000 mensen werken er die de mensen anders nooit zien.”

Anders

Breekbaar momentje / Hans Kouwenhoven

Toen koningin Máxima de Kamer bezocht, gingen de reguliere media voor het klassieke officiële handenschud-plaatje, maar Kouwenhoven, die veel verder kijkt dan z’n lens rond is, deed het helemaal anders. „Ik zag de schoonmaaksters bij een nisje staan, met z’n allen om de hoek turend om een glimp van de koningin op te vangen.” Onbewust werden ze zelf een van de blikvangers van de tentoonstelling die nu vlakbij de publieke tribune te zien is. Ja, heel vaak stond hij preciés goed, beaamt hij, zoals bij de groepsfoto van de PVV vlak na de formatie. Op hetzelfde moment dat hij de foto schiet, komt een vertrekkend SP-Kamerlid voorbij, met een karretje met daarop zijn persoonlijke spullen, net zo breekbaar als het moment. Het resultaat is zowel ietwat wrang als grappig. „Geert Wilders komt meteen uit de fotopose, schudt hem de hand en bedankt hem.”

Naakte man

Nog altijd wordt Kouwenhoven die nu huisfotograaf voor de Eerste Kamer is en onder meer hun Instagram verzorgt, door velen herkend en soms ook gevraagd ‘om die en die foto nog even door te mailen.’ Hij legde dan ook jarenlang van alles vast, van Kamerlid tot receptionist, van sinterklasfeest tot debat. Sommige foto’s van de Tweede Kamer bleven alleen wel in de figuurlijke zwarte kamer. „De naakte man in de gang (die een debat kwam verstoren, red.) zie je niet terug in de tentoonstelling.”

'Prelfie' (op Prinsjesdag) / Hans Kouwenhoven

Trots is hij op zijn foto die hij vlak voor het nieuwe millennium maakte van alle toen nog levende (oud-)Kamerleden. Was een mooie uitdaging, blikt hij terug. ‘Als u mij kunt zien, staat u in beeld’, riep hij de 400 aanwezigen toe, „de foto hangt nu bij de patatbalie, niet te missen.” Een absoluut pixel-hoogtepunt is voor hem de foto die hij maakte van de kroning van de koning. Een gouden moment, dat hij deelde met collega Jeroen, „dat hadden mijn ouders ook echt mooi gevonden.”

Zelf heeft de vriendelijke huisfotograaf in ruste trouwens niet één foto van de Tweede Kamer in zijn huis hangen. Nee hoor, schudt hij het hoofd, hij houdt werk en privé gescheiden. „Zo ijdel ben ik ook niet, daar hangen gewoon kunstwerkjes van de kinderen.”