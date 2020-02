Belastingdienst richt speciaal crisisteam op voor toeslagenaffaire

Het onzichtbare gevaar dat zich over de hele wereld verspreidt, bedreigt nu ook Nederland. Na besmettingen in eigenlijk alle landen om ons heen, lijkt de eerste COVID19-diagnose in eigen land een kwestie van tijd. De schrik zit er goed in.

De persalarmen volgen elkaar woensdag in rap tempo op en Nederland blijkt inmiddels niet alleen 17 miljoen bondscoaches te hebben maar ook 17 miljoen viro- en epidemiologen. Wat kan jij in je directe omgeving doen om de kans op besmettingen te verkleinen en wat is handig om in huis te hebben zonder direct in een paranoïde doomsdayprepper te veranderen?