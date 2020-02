Baudet over treintweet: 'Ik reageerde te snel en te stevig, maar...'

Thierry Baudet reageerde maandag na drie dagen op een tweet die hij vrijdagavond plaatste over een incident in een NS-trein waarbij twee 'dierbare vriendinnen' zouden zijn geïntimideerd door een groep Marokkanen.

De frontman van FvD stelt in een verklaring op Facebook dat hij "te snel en te stevig" heeft gereageerd op sociale media en hierbij "de kwestie te haastig in een bredere politieke context" heeft getrokken.

Mijn tweet klopt?

Over het waarheidsgehalte van de tweet werden al sinds vrijdag vraagtekens gezet. Duidelijkheid kwam toen de NS bevestigde dat het om een kaartcontrole van boa's in burger ging, de vrouwen zouden volgens hen niet meegewerkt hebben.

Hoewel Baudet zijn excuses niet aanbood in het bericht, gaf hij zijn lezers nog een waarschuwing mee over de vermeende onveilige situatie in NS-treinen en de Nederlandse samenleving als geheel. „De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten," aldus Baudet die zijn 'dierbare vriendinnen' in het bericht van maandag overigens als 'goede bekenden' typeerde.

Of de NS dit advies van de FvD'er ter harte neemt, valt nog te bezien. Zij laten weten juist "pal achter de handelswijze van onze collega's en de betrokken politieagent" te staan. "We laten de beschrijving van wat zich heeft voorgedaan in de trein geheel voor zijn rekening," aldus een woordvoerder van de NS.

Wapens en intimidatie

De vrouwen hadden Baudet verteld dat er door de controleurs "meermaals wapengerei was getoond", maar de NS benadrukt dat controleurs „geen wapengerei hebben. Daartoe zijn ze niet bevoegd. Er is later wel een agent in burger bij gehaald".

Baudet blijft erbij dat de vrouwen zich geïntimideerd en lastiggevallen voelden. De legitimatie van de controleurs "bevreemdde de vrouwen", omdat die er afwijkend zou hebben uitgezien.

„Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen. Toen ze dat kenbaar maakten, werd gedreigd ‘hen mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel was volgens hen geen sprake." Het NS-personeel zou na de controle "op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen" hebben gehangen. "De vrouwen in kwestie hebben zich zowel het restant van de treinreis, als na het uitstappen zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt."

De tweet leidde tot veel commotie, vooral toen ooggetuigen en de NS het verhaal van Baudet onderuithaalden. Dit kwam overigens niet alleen door het discutabele waarheidsgehalte van het bericht, maar ook door de vermeende discriminerende ondertoon ervan. Maandag maakte de politie bekend dat ze gaan onderzoeken of er mogelijk aangifte tegen de politicus kan worden gedaan.

Een verklaring waarom de reactie van de FvD'er bijna drie dagen op zich heeft laten wachten, is niet prijsgegeven. De gewraakte tweet staat ondanks alle commotie nog steeds online.