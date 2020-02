Babybuikje blijkt cyste van zes kilo

Als je al een tijdje niet ongesteld bent geweest, 's ochtends last hebt van misselijkheid en plots een klein buikje begint te krijgen, denk je misschien al snel aan een zwangerschap. Dat bleek bij Katie Holmes toch anders te zitten.

Holmes dacht met haar buikje dat ze zwanger was. Mensen stonden spontaan voor haar op in de bus of vroeger wanneer ze uitgerekend was. Maar zwangerschapstesten en bezoekjes aan de dokter leverden niets op. Tot de doktoren erachter kwamen dat ze een gigantische cyste in haar buik had zitten.

„Ik had maandenlang geen flauw idee wat er mis met me was", vertelt Holmes aan Metro UK . „Het was zo eng en frustrerend om geen antwoord te hebben. Ik had superveel pijn, ik kon niet goed plassen en werd niet meer ongesteld. Na een halve maaltijd zat ik al vol en mijn buik groeide maar, terwijl ik nergens anders aankwam. Mensen begonnen met te vragen wanneer ik was uitgerekend."

Raadsel

Twee maanden lang ging ze wekelijks naar de dokter, in een poging uit te vinden wat er aan de hand was. „Ze stuurden me iedere keer weg met andere tabletten. Voor een virusje, of voor een infectie aan mijn blaas." De dokters stonden voor een raadsel.

Tot Holmes een paar maanden later een intense pijn in haar buik voelde. „Mijn buik zag er opeens anders uit. Van een mooie, ronde babybuik was ik in één nacht naar een soort overgewicht-buik gegaan. Bizar." Na een echo bleek Holmes een cyste van zo'n zes kilo te hebben. Dat is evenveel als een flinke tweeling na de geboorte.

„De cyste was zo groot dat hij een groot deel van mijn eierstokken bedekte op de echo en een deel van mijn organen tegen mijn ribben aan duwde."

Écht zwanger

Na een operatie is Holmes nu weer gezond, wordt ze weer ongesteld en is haar buik weer plat. Maar, wel is ze bang dat ze door de ingreep geen kinderen meer kan krijgen. Door de cyste hebben de doktoren namelijk ook een van haar eierstokken moeten verwijderen.

„Ik was heel verdrietig toen ik hoorde dat ze een eierstok hadden verwijderd. Ik dacht dat ik nooit meer kinderen zou kunnen krijgen", vertelt Holmes. „Maar zes maanden na de operatie kwam ik erachter dat ik zwanger was. En dit keer écht."