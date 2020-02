Amsterdamse kinderopvang zeker twee weken dicht om coronavirus

De GGD Zuid Limburg heeft de gemeenten langs de Duitse grens gevraagd om alle publieksevenementen komend weekeinde af te gelasten.

Het gaat onder meer om uitgestelde carnavalsoptochten. Die waren eerder verschoven vanwege storm, met name afgelopen zondag.

Koortsthermometers zijn in trek

Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland eerder deze week is men naarstig op zoek naar koortsthermometers. In vergelijking met eind februari 2019 is het aantal zoekopdrachten naar koortsthermometers met maar liefst 400 procent toegenomen. Dat meldt Kieskeurig op basis van zijn eigen cijfers.

In de periode januari/februari ligt het aantal zoekopdrachten naar thermometers sowieso hoger dan gemiddeld in verband met griepgolven, die in deze maanden meer voorkomen dan normaal. Een toename van 400 procent is desondanks bizar te noemen.

CompaNanny sluit de deuren

Een vestiging van kinderopvangorganisatie CompaNanny in Amsterdam heeft per direct de deuren gesloten. Een van de ouders van een kind is besmet met het coronavirus. De moeder zit in Diemen in thuisisolatie. Het bedrijf heeft daar zelf toe besloten. Het is niet bekend of het kind zelf ook besmet is geraakt.

Een woordvoerder van de organisatie denkt dat de locatie zeker twee weken dichtblijft. Dat is nodig voor de duur van de incubatietijd. Niemand van de kinderen en de medewerkers van de vestiging Atlas Arena vertoont ziekteverschijnselen.

Voetbal nog onbekend

Het verzoek geldt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Deze gemeenten liggen langs Duitse regio's waar mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens hoofd infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg komt op dergelijke evenementen een gemêleerd, deels Duits gezelschap af.

Overigens heeft de GGD wel toestemming gegeven voor het door laten spelen van Roda JC uit Kerkrade thuis tegen FC Dordrecht op vrijdagavond.

Extra toezicht

De GGD houdt verder extra toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden, zei Hoebe.