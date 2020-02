Amerikaan (62) plankt met ruim 8 uur het langst

Wie weleens heeft geplankt, weet dat elke seconde haast aanvoelt als een eeuwigheid, zeker als je onervaren bent. Des te knapper is het wereldrecord planking van George Hood.

De 62-jarige hield de houding, waarbij gebalanceerd wordt op tenen en onderarmen (als een plank) maar liefst 8 uur, 15 minuten en 15 seconden vol.

Zeven uur trainen

Alsof dat nog niet prestatiewaardig genoeg is, drukte Hood vlak daarna nog 75 keer op. De Amerikaan en oud-marinier begon in 2011 met trainen en heeft naar eigen zeggen voor het record 2100 uur getraind, wat neerkomt op 7 uur per dag.

Naast intensieve training ‘distantieert’ de Amerikaanse zich helemaal van de tijd om het record te kunnen volbrengen. Aan de BBC vertelt hij dat het „een kunst en vaardigheid is die ik door de jaren heen onder de knie heb gekregen.”

Rockmuziek

Maar natuurlijk was het alsnog geen makkie om meer dan 8 uur in plankpositie door te brengen. Zijn coach en rockmuziek van onder meer Rammstein hielpen hem erdoorheen. „Vroeger wilde ik altijd een rockster zijn. Tijdens die 8 uur, 15 minuten en 15 seconden was ik dat even."

Ook pijn was onderdeel van de oefening. Eerst kreeg Hood brandende pijn in de ellebogen en uiteindelijk raakten deze gevoelloos, waarna hij zich beter voelde. Toen begon de vermoeidheid.

George Hood hield het tijdens een recordpoging in 2013 ook al 8 uur en 1 minuut vol. Hij werd daarna verslagen door de Chinees Mao Weidong. Met zijn nieuwe recordhouderstitel, vindt Hood het mooi geweest met het planken. Hij gaat geen nieuwe recordpogingen meer doen.