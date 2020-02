Almere redder in woningnood

Een braakliggend veld in de Almeerse polder. Het enige wat er te zien is, zijn een tiental windmolens. Deze plek, Almere Pampus, moet volgens CDA en D66 dé oplossing worden voor de woningnood in Nederland. Het plan wordt positief ontvangen.

Dinsdag gaven de twee partijen aan 25.000 nieuwe huizen te willen bouwen in de stad. Er liggen al lange tijd plannen voor een nieuwe woonwijk in het westen van Almere. Er zou eigenlijk pas in 2025 naar de plannen gekeken worden, maar CDA en D66 roepen het kabinet op om dit jaar al een beslissing over te nemen.

Yuppenpraat

In de polderstad wonen op dit moment iets meer dan 210.000 mensen. Dit plan zou ruimte kunnen bieden aan meer dan 50.000 nieuwe inwoners. De Almeerse wethouder Jan Hoek werd verrast door de oproep uit Den Haag. „Het was voor ons een verrassing. We hebben het afgelopen jaar ons best gedaan om in Den Haag te laten zien wat de mogelijkheden en kansen zijn voor groei in Almere. Wat wij mooi vinden is dat twee regeringspartijen hun schouders eronder zetten.”

In het verleden werd Almere gekscherend wel eens het rioolputje van Amsterdam genoemd. Woningbouwdeskundige Peter Boelhouwer noemt dat praatjes van „yuppen uit de Amsterdamse bubbel”. „Als er ergens een plek is waar je goed kunt bouwen, is het dáár. De meerderheid van de mensen wil juist in van die vinexwijken wonen.”

Tevreden

En die Almeerse vinexwijken worden goed gewaardeerd door inwoners. Vastgoedbedrijf JLL berekende onlangs welke Nederlandse steden in Nederland de beste leefkwaliteit hebben. Almere stond op plek zes. Er is onder meer gekeken naar inwonersgroei, veiligheid en bereikbaarheid.

Dat beeld herkent Rinske Brand van communicatiebureau Brand The Urban Agency. Zij is gespecialiseerd op het gebied van place branding en helpt steden door ze opnieuw op de kaart te zetten vanuit hun eigen identiteit en kracht. „Het opvallende bij steden in Almere is dat het imago misschien buiten de stad niet altijd goed is, maar dat de tevredenheid van de inwoners goed is. Zoetermeer en Spijkenisse kampen daar ook mee. Onbekend maakt onbemind.”

Brand noemt haar eigen stad Rotterdam als voorbeeld van hoe het imago van een stad door de jaren heen kan veranderen. „Dertig jaar geleden wilde niemand naar Rotterdam. Tegenwoordig verhuizen er zelfs Amsterdammers naartoe. Een reputatie van een stad verander je niet door alleen een marketingcampagne. Dat doe je door dingen te veranderen. In Rotterdam zijn de schouders eronder gezet en hebben we er samen wat moois van gemaakt.” Brand benadrukt dat het om de tevredenheid van de inwoners van een stad gaat.

Verbinding met Amsterdam

Volgens de gemeente en de twee landelijke partijen is een snelle metroverbinding met Amsterdam noodzakelijk. Boelhouwer: „Die stad wil al jaren een metro op het moment als ze uitbreiden. De rijkswegen slippen anders gewoon dicht daar.”

De verbinding met Amsterdam komt in de plannen van CDA en D66 in de vorm van een brug of een tunnel. De kosten voor de metro zullen tussen de twee en drie miljard euro zijn. De partijen willen die kosten gedeeltelijk betalen uit een nog op te richten investeringsfonds voor langdurige economische groei. De huidige trein- en busverbindingen zouden tekort schieten als de stad nog meer zou groeien.

Respect voor de natuur

Almeerder Ben Durlacher woont in Almere Poort. Vijftien jaar geleden was zijn wijk nog een grote zandvlakte. Nu wonen er meer dan 16.000 mensen. „Ik denk dat Almere door zijn strategische ligging zeker een plek is waardoor de woningnood-problemen in Amsterdam opgelost kunnen worden.”

Durlacher hoopt wel dat er voldoende rekening gehouden zal worden met de natuur en huidige inwoners. „Ik vind een ding belangrijk: als je zo’n wijk gaat plannen moet je dat doen met respect naar de natuur. Want in andere delen van Almere is de natuur ten koste gegaan van de woningbouw."

Milieuorganisatie Milieudefensie laat weten dat zij niet negatief tegenover de plannen staan. „Het is niet helemaal duidelijk of er alleen binnen of ook buiten de dijk gebouwd moet worden. Buiten de dijk is niet de bedoeling. Dat is namelijk een kwetsbaar natuurgebied. Een metroverbinding is een mooi initiatief. Dat kan namelijk de druk op de wegen verminderen.”

Windmolens

Op het terrein staan nu tien windmolens. Die worden binnenkort vervangen door tien nieuwe varianten. John van Diepen is voorzitter van de lokale energiecoöperatie Almeerse Wind. Zij beginnen binnenkort samen met energiereus Vattenval aan de bouw. Op de plek waar in de plannen van de coalitiepartijen de nieuwe wijk zou moeten komen. Hij maakt zich echter geen zorgen. „Het is een heel groot gebied.”

De Almeerder geeft aan dat zijn windmolens vijftien jaar op de plek blijven draaien. Tenzij de woningbouw eerder in de buurt van zijn windmolens komt. „Dan hebben we afspraken met de gemeente Almere gemaakt dat er een compensatieregeling gaat gelden.” Van Diepen is blij met de steun vanuit het CDA en D66. „Gezien de woningnood moet er echt wat gebeuren.”

Tweede Flevoland

Peter Boelhouwer is van mening dat grote locaties zoals Almere Pampus nodig zijn om aan de vraag aan huizen te voldoen. „Met alleen in binnensteden bouwen kunnen we die aantallen niet halen. Als je naar de nieuwe bevolkingsprognoses kijkt groeit de bevolking naar dik twintig miljoen. Dat kunnen we nooit alleen in de stad organiseren.”

Als het kabinet de plannen van de twee partijen overneemt, kan er snel begonnen worden met de bouw. De grond is namelijk al van het rijk. Boelhouwer: „Je kunt heel snel beginnen maar het kost nu eenmaal tijd. Daarom moet je ook tijdelijk woonplekken realiseren.”

We hoeven ons volgens de woningsmarktdeskundige nog geen zorgen te maken dat we straks geen plekken meer hebben om te bouwen. „Een tweede Flevoland is niet nodig. Laten we eerst gebruiken wat we hebben. We hebben nog zat plek en zitten nog lang niet vol.” Het kabinet heeft nog niet gereageerd op de oproep van het CDA en D66.