Airbnb helpt gemeenten rondom illegale verhuur

In verschillende delen van de wereld worden nieuwe meldingen gemaakt van het coronavirus. Onder andere in Nieuw-Zeeland, Litouwen, Nigeria en Wit-Rusland maakten gevallen bekend.

Het eerste geval in Nieuw-Zeeland is een persoon van in de 60 die eerder in Iran was, zei het ministerie van Volksgezondheid vrijdag. De patiënt wordt behandeld in een ziekenhuis in Auckland. Het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Ook in Nederland werd het virus vastgesteld: een man uit Loon op Zand ligt in quarantaine in een Tilburgs ziekenhuis omdat hij het virus heeft.