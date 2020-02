Advocaat Weinstein: Hij is schuldig aan overspel

De advocaat van filmproducent Harvey Weinstein (67), Donna Rotunno, zegt op de Australische tv dat haar cliënt uitsluitend schuldig is aan overspel.

Alle beschuldigingen die tegen hem zijn gedaan door vrouwen die 'naar rechts swipen', en dus een bewuste keuze maken. Zij moeten volgens Rotunno precies hebben geweten waar ze mee instemden of waar ze aan begonnen.

Seks met instemming

Weinstein staat in New York terecht en wordt onder meer beschuldigd van verkrachtingen en seksueel misbruik en mishandeling. Hij kan levenslang krijgen indien hij schuldig wordt bevonden. Weinstein zegt enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad.

Rotunno zei volgens The New York Post tegen het programma 60 Minutes Australia in een vraaggesprek, dat zondag wordt uitgezonden, dat Weinstein zondig is. Hij heeft gezondigd door zijn vrouw te bedriegen, maar dat maakt hem volgens de raadsvrouw nog geen crimineel. Rotunno mag eigenlijk sinds dinsdag niet met media over de zaak spreken, maar dit interview was eerder opgenomen. Weinstein scheidde van zijn vrouw Georgina nadat hij in 2017 plotseling door tientallen vrouwen van seksuele misdragingen werd beschuldigd.

Juryberaad

Talrijke vrouwen meldden zich. Maar in dit proces gaat het in de eerste plaats om de verkrachting van Jessica Mann in 2013 en seks met tv-assistente Miriam Haley in de zomer van 2006. Mann wilde actrice worden en Haley werkte aan de productie van de tv-serie Project Runway.

Een jury van vijf vrouwen en zeven mannen beraadt zich sinds dinsdag over de vraag of Weinstein schuldig is. De juryleden moeten unaniem de vraag beantwoorden. Het rechtssysteem werkt daarmee anders dan in Nederland. We legden al eerder uit hoe dat en de zaak van Weinstein in elkaar zit.