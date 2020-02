Actiegroep KOZP let op racistische outfits met carnaval

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) let de komende dagen in zes Noord-Brabantse steden op racistische carnavalsoutfits. De groep vraagt mensen om racisme te monitoren „door foto's te maken en verslag te leggen" van outfits die niet door de beugel kunnen.

Dit kan vervolgens naar de organisatie worden gemaild of worden gemeld bij een lokaal discriminatiemeldpunt.

Oproep

„Carnaval is een mooie traditie waarin alles op zijn kop mag. Daarom is het het allermooiste als het ook echt een feest voor iedereen is; dus zonder racisme", zo schrijft de actiegroep op Facebook. „Wij roepen daarom iedereen in Brabant op om racisme te monitoren door foto's te maken en verslag te leggen van wat je ziet en dit naar ons te mailen."

Culturele toe-eigening

Het gaat hier niet alleen om Zwarte Piet, maar ook om 'culturele toe-eigening', meldt de woordvoerder van KOZP aan de NOS. Zo wordt er gelet op afropruiken, geishapakken en indianentooien. Ook wordt er gelet op mensen die verkleed gaan als Chinees, met een mondkapje tegen het coronavirus.

De woordvoerder benadrukt volgens RTL Nieuws hiermee geen heksenjacht te willen houden, maar in kaart te willen brengen wat er nou precies met carnaval gebeurt. Mensen die zich gediscrimineerd voelen, worden aangespoord iets met dit onderwerp te doen.

De zes steden waarin de actiegroep monitort zijn Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda, Roosendaal en Oss.