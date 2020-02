Aangifte om vernielde bloemenkransen bij Joods monument

Het einde van de droogste maand ooit, die vol nulpuntnulletjes en zelfs een heuse alcoholvrije bar zat. In België beginnen ze zaterdag met hun Tournée Minerale en voor de liefhebbers begint eind februari een nieuwe uitdaging, die 40 dagen duurt.

Hoe kon hij in godsnaam nog zijn vrouw opwinden, zo zonder drank. Toch wel de vraag dit jaar die is blijven hangen bij het team van IkPas, blikt campagnecoördinator Sanne de Koning terug. „We gingen met hem in gesprek over waarom hij denkt daar alcohol voor nodig te hebben en dan komt er aan het licht wat er aan de hand is. De man was daarna heel opgelucht.” Ja, team IkPas heeft heel wat voorbij zien komen. „Vanmorgen kregen we nog een mail van een meisje dat nu het lef heeft zichzelf uit te spreken, in plaats van maar weer dat witte wijntje te pakken. Daar worden we zo blij van.”

Het was droogste maand sinds decennia. Dry January heet het fenomeen dat is over gewaaid uit de Verenigde Staten en door steeds meer Nederlanders wordt omarmd. Vooral door IkPas, het initiatief waar 41.500 mensen zich voor hebben aangemeld en oproept om de borrel 30 dagen te laten staan. Maar niet met het wijzende vingertje, benadrukt Rob Bovens, IkPas’ founding father en onderzoeker bij Tranzo (wetenschappelijk centrum zorg en welzijn van Tilburg University). „Juist alles op een positieve manier.”