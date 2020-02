'75 procent van Nederlanders heeft geen CO-melder in huis’

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan bij Metro alarm. Uit onderzoek van de Brandwonden Stichting blijkt dat 75 procent van de Nederlanders geen melder in huis heeft om koolmonoxide te meten.

Christel von Reeken van de Brandwonden Stichting noemt een CO-melder even belangrijk als het hebben van een rookmelder. „Koolmonoxide zie je niet, ruik je niet en proef je ook niet. Een CO-melder kan levensreddend zijn.”

Herkennen en voorkomen

Koolmonoxide ontstaat op het moment dat iets niet helemaal goed verbrandt. Denk bijvoorbeeld aan gas in je cv-ketel, hout of olie. In je cv-ketel kun je dit herkennen als de waakvlam oranje is in plaats van blauw. Je kan door teveel CO in huis vergiftigd worden.

De eerste verschijnselen van een CO-vergiftiging lijken op een griepje en worden daarom volgens beide partijen niet snel herkend. Zo kun je hoofdpijn krijgen, misselijk en vermoeid worden, kun je verward overkomen en heb je een verhoogde hartslag. Door een CO-vergiftiging kun je ook in coma raken en overlijden.

56 mensen met CO-vergiftiging in 3 maanden

Cijfers over het totale aantal doden en gewonden door toedoen van koolmonoxidevergiftiging zijn er niet. Dit tot spijt van de brandweer en de Brandenwonden Stichting. Von Reeken: „Wij houden het bij vanuit meldingen in de media. Daarvan weten dat het niet compleet is. Het totale aantal wordt nergens bijgehouden.”

De brandweer houdt volgens Von Reeken wel de meldingen bij. „Maar dan weten wij na afloop niet of dat ook daadwerkelijk een CO-vergiftiging was. Het risico is dat we nu niet weten hoe groot het probleem is. Stel dat het vele malen groter is, zou het misschien ervoor zorgen dat mensen zich er meer bewust van zijn.”

De brandweer zou graag willen dat dit accuraat bijgehouden kan worden. Jet Vroege, koolmonoxide-expert bij Brandweer Nederland: „ Wij hebben meerdere meldkamers in Nederland. Mensen melden zich via 112 en die melding staat zo in het systeem. Als dan blijkt dat er geen koolmonoxide is, dan levert dat vervuiling in de cijfers op. Ook hebben wij totaal geen zicht op cv-installateurs die een te hoge waarde meten.”

Wel bekeek de brandweer de meldingen die de afgelopen drie maanden binnenkwamen. „In die periode hebben wij al 56 gevallen van koolmonoxidevergiftiging geteld.”

‘Als ik was gebleven was ik nu hartstikke dood’

De Rotterdamse Merel Hoes (32) moest zeven jaar geleden opeens met haar gezin naar het ziekenhuis. Zij was 30 weken zwanger toen bleek dat de geiser in haar huis kapot was. In het ziekenhuis bleek ze koolmonoxidevergiftiging te hebben opgelopen.

Merel kwam met de schrik vrij. „Ik werd duizelig en viel een paar keer kort flauw. Toen de verloskundige kwam, bleek mijn hartslag erg hoog. We wisten toen nog niet wat er aan de hand was. In het ziekenhuis werd mijn ex-vriend ook onwel. Toen is de brandweer naar ons huis gegaan en bleek dat de hele portiek vol met koolmonoxide zat.

Aan de overkant van haar huis zag ze onlangs een andere portiek ontruimd worden. „Daar bleek het ook om koolmonoxide te gaan. 1 van de 6 bewoners had een co-melder. Dit probleem moet aangepakt worden.”

Juist plaatsen

Even belangrijk als het hebben van een melder, is het juist plaatsen ervan. Jet Vroege: „Veel mensen denken dat CO zwaarder is dan lucht, en dat zij de melder ook laag moeten hangen. Een groot misverstand want CO is een fractie lichter dan lucht. Dus bij een CV-ketel gaat CO omhoog met de warme lucht, daarom moet de melder in de CV-kast altijd op het plafond hangen.”

In andere ruimtes in huizen geldt een ander advies. „In de slaapkamer moet je de melder op ademhoogte hangen. De Brandwonden Stichting heeft online een steekproef gehouden en daaruit kwam dat slechts 28 procent van de mensen weet waar ze een melder moeten ophangen.

De Brandweer en Brandwonden Stichting roepen Nederlanders op om zich bewust te zijn van het gevaar. Von Reeken: „Laat 24/7 een rooster of raam op een kier open staan, laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een gecertificeerd vakman en plaats een CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond.”