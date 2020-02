'18.000 migranten staken grens met Europa over'

Een Britse man die aan boord was van het cruiseschip Diamond Princess is overleden aan het coronavirus, meldde het Japanse persagentschap Kyodo vrijdag. Hij is de eerste Brit die is overleden aan het virus.

Het schip lag aangemeerd in Yokohama in Japan. Zo'n zevenhonderd opvarenden raakten besmet met corona. De Brit is de zesde dode onder de passagiers van het schip. Het schip had zo'n 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. Die zijn inmiddels ook naar huis.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak. Passagiers die het virus niet hebben, mochten het schip na de quarantaineperiode verlaten.