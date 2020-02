10.000 inwoners Vietnam in quarantaine

De politie onderzoekt donderdag een bombrief bij het bedrijf Unisys Payment Services en Solutions in Leusden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de brief onschadelijk gemaakt en doet onderzoek.

Nadat woensdag bombrieven ontploften in Amsterdam en Kerkrade is de politie extra op haar hoede. De verzender van die brieven eiste een onbekend bedrag in bitcoins. Blijft betaling uit, dan dreigt de afperser om meer bombrieven te sturen. De brief in Amsterdam werd gevonden in een postsorteercentrum van ABN AMRO, de brief in Kerkrade werd gevonden bij een postsorteerbedrijf van Ricoh. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de bombrieven die in Amsterdam en Kerkrade zijn gevonden.

Een deel van het pand in Leusden is tijdelijk ontruimd, uit voorzorg waren brandweer en ambulance aanwezig.