0.0 op de tap: ook studenten drinken steeds bewuster

Twee studentenverenigingen tekenen dinsdag een pact om leden bewuster te maken van hun alcoholgebruik. Tijden veranderen en studentenverenigingen ook, zegt vereniging L.A.N.X..

De Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. is één van de twee verenigingen die een pact tekenen om studenten bewuster te maken van het alcoholgebruik. Ook het drinken van 0.0-bier mag best normaler zijn, zegt voorzitter Caroline Oomens. „De wereld verandert, maar ook de studentenwereld verandert”, vertelt de voorzitter. „De druk op studenten verandert ook. Daarnaast merk je dat mensen bewuster bezig zijn met gezond leven. Ook dat heeft invloed op de veranderingen.”

Pact

L.A.N.X. tekent de petitie samen met de Groningse vereniging Diskartes. In Groningen zijn zulke statements onder verenigingen al vaker gemaakt. In maart 2019 liet de gemeente Groningen weten samen met zeven studentenverenigingen het alcoholverbruik onder studenten te willen verminderen. Dit na een aantal uit de hand gelopen incidenten na alcoholmisbruik onder leden van de vereniging Vindicat.

Ook in Delft zijn zulke samenwerkingen al aangegaan, met succes. Twee jaar geleden werd het alcoholverbruik onder studenten aangepakt. Ook hier werkte de gemeente met vijf verenigingen, de TU en het Rode Kruis samen. Er werd ingezet op voorlichting en bewustwording onder de studenten, om zo de ‘alcoholcultuur’ te veranderen.

Horrorverhalen

Die cultuur zullen veel mensen die niet lid zijn (geweest) van een vereniging vooral de horrorverhalen van geforceerd drinken kennen. „Dat wordt bij ons niet getolereerd”, zegt Oomens. „Er wordt twee keer in de week geborreld, dus we kunnen redelijk goed toezicht houden.” Ze is nu vier jaar lid en vindt het lastig om te zeggen hoe het pakweg tien jaar geleden was. „Ik denk wel dat het bewustzijn groter is dan tien jaar terug. Tegenwoordig hebben we een convenant met andere Amsterdamse verenigingen dat er gewoon 0.0-bier wordt aangeboden. Er wordt aan alle kanten over nagedacht en onder studenten is er veel aandacht voor.”

Dat betekent overigens niet dat studentenverenigingen nu ineens sobere aangelegenheden worden. „Ik heb niet de illusie dat er minder gedronken gaat worden. Het is ook een proces van een aantal jaar. We zijn vorig jaar hier echt mee begonnen en we willen het steeds groter aanpakken.” Wel denkt Oomens dat deze trend de komende jaren doorzet. „Het stigma dat er alleen maar gezopen wordt op verenigingen, gaat eraf.”

Cultuurverandering

Oomens ziet onder andere bierbrouwers meegaan in de veranderingen. „Studentenverenigingen moeten dat ook doen, juist! Het is een plek waar veel alcohol geschonken kan worden. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hoe ze met alcohol om kunnen gaan.” De Amsterdamse vereniging is naar eigen zeggen al langer bezig met een cultuurverandering. „Een jaar of vier geleden wilde één van onze leden alcoholvrij bier. Daar werd niet echt positief op gereageerd. Tegenwoordig hebben we altijd één 0.0-tap in onze hoofdbar.” Het bevalt blijkbaar goed, want de vereniging is sindsdien steeds meer bezig met verantwoord met alcohol omgaan. „We hebben met de onderwijsinstellingen in Amsterdam ook overeenkomsten hierover.”

Overigens doen de verenigingen in Amsterdam het niet alleen. Dat wordt samen gedaan met de rectoren van de onderwijsinstellingen. „Met hen praten we over hoe we het kunnen aanpakken. Zij hebben die kennis namelijk, wij niet. Ook kijken we samen met Jellinek of we bijvoorbeeld een cursus aan nieuwe leden aan kunnen bieden, zodat we het gesprek gaande krijgen. Ze moeten inzien dat niet drinken ook heel normaal is.”