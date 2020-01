Zo overleef je je brakke nieuwjaarsdag

Goed feestje gehad? Dan zul je nu waarschijnlijk nog in bed liggen, met enige koppijn en een droge mond. Geen nood, Metro zorgt ervoor dat jij de dag overleeft.

Een goed ontbijt is natuurlijk altijd de start van een goede dag. Er bestaat nog geen drankje die een kater volledig kan genezen, maar er zijn wel bepaalde voedingsmiddelen die helpen om de dag door te komen.

Als je wakker wordt met knallende koppijn, is dat een teken dat je lichaam vocht en voedingsstoffen als fructose, vitaminen, aminozuren en mineralen nodig heeft. Deze stoffen helpen je lichaam de gifstoffen van de alcohol af te breken. Nu zijn er feiten en fabels rondom het kateronbijt, en Metro scheidde eerder al het kaf van het koren.

Water drinken!

Wat wel helpt is water. Voor het slapen nog even twee glazen achterover slaan maakt een wereld van verschil. Ben je het gisteren vergeten, probeer dan in de ochtend een paar glazen te drinken. Alcohol onttrekt namelijk vocht aan je lichaam, je lichaam haalt vervolgens vocht uit andere delen van je lijf, zoals je hersenen, en voilà: hoofdpijn. Het is daarom belangrijk dit tekort zo snel mogelijk weer aan te vullen.

Ook koffie drinken helpt tegen je kater. Koffie hydrateert je lichaam en geeft energie. Maak daarnaast een flinke kom havermout. Daar zitten veel voedingsstoffen in als vitamine B, calcium, magnesium en ijzer. Bak/kook/scramble of pocheer daar een paar eieren bij en je katerontbijtje is klaar. Eieren zitten namelijk bomvol met aminozuren, die er onder andere voor zorgen dat de hoofdpijn minder wordt.

Meer alcohol

Hoewel een vette hap na het stappen hemels is, helpt het helaas niet tegen je kater. Net als sinaasappelsap irriteert het je maag, wat na al die alcohol niet zo'n goed idee is.

En nee, door blijven drinken is ook niet dé oplossing. Het haalt weliswaar de scherpe randjes eraf, maar uiteindelijk wordt je kater er de volgende dag alleen maar heftiger van.