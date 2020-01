Wie durft: gigakrokodil moet van band bevrijd worden

Al jarenlang zwemt er een krokodil in Indonesië rond, die vastzit in een motorband. En ook al jarenlang probeert men het dier te verlossen van die band. Tevergeefs. Nu is er een beloning uitgeloofd voor degene die het wèl lukt.

De Indonesische autoriteiten hebben een beloning uitgeloofd voor het verlossen van de krokodil. Puntje om rekening mee te houden: het is wel de bedoeling dat je het overleeft.

Oog in oog

Want hoewel er flink wat geld tegenover staat, word je wel geconfronteerd met een vier meter lange krokodil. Het dier zwemt al jaren bij Palu, de hoofdstad van Sulawesi. Al in 2016 kwamen de autoriteiten erachter dat de band vastzit en sindsdien worden verwoede pogingen gedaan hem te bevrijden.

Zo heeft een bekende dierenfluisteraar geprobeerd de band eraf te krijgen, maar dat was tevergeefs. Ook is geprobeerd het dier op het land te lokken met kip en vlees, maar daar was de krokodil niet in geïnteresseerd. In een heuse krokodillenval trapte het dier ook niet.

Steeds strakker

Volgens Antara heeft het dier de tsunami en aardbeving in 2018 overleefd, maar blééf de band om zijn nek vastzitten. De krokodil groeit ondertussen gewoon, waardoor de band steeds strakker begint te zitten. Op recente video's is te zien dat het dier naar ademt hapt, waardoor men nu bang is dat het dier langzaam aan het sterven is. Na zelf al vele pogingen ondernomen te hebben, wordt de hulp van het publiek nu ingeroepen.

Alleen een echte crocodile dundee mag de klus klaren, amateurs wordt gevraagd het dier met rust te laten. Hoeveel de beloning bedraagt, wilde men niet zeggen.