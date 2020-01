WHO roept noodsituatie uit vanwege coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de internationale noodsituatie uitgeroepen vanwege het coronavirus. Het virus krijgt van de VN-organisatie de 'PHEIC-status'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Donderdag riep de Wereldgezondheidsorganisatie zijn noodcomité voor de derde keer binnen een week bijeen om te beoordelen of het Chinese coronavirus reden is om een speciale wereldwijde waarschuwing af te geven. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7000 mensen bemest met het virus en zeker 170 mensen zijn eraan overleden.

Ook in de VS is een eerste besmetting gemeld. Het gaat volgens gezondheidsdienst CDC om een man uit Chicago die is besmet door zijn echtgenote. De vrouw zou het virus hebben opgelopen in China, maar haar man zou niet zijn meegegaan op die reis. Beide patiënten zijn in de zestig en bevinden zich in quarantaine. Het CDC benadrukt dat in de VS geen sprake is van een grote uitbraak. Er zou ook geen groot gevaar zijn voor de Amerikaanse volksgezondheid.

Noodsituatie

De WHO-chef prees het optreden van de Chinese autoriteiten eerder al, maar toch is besloten om de internationale noodsituatie uit te roepen. „We weten niet wat voor schade dit virus zou kunnen aanrichten in een land met een zwakker gezondheidsstelsel", legde hij uit op een persconferentie. „We moeten nu handelen om landen te helpen met de voorbereidingen voor die mogelijkheid."

Voor Nederland verandert er niet veel nu de noodsituatie is uitgeroepen. „Deze wereldwijde noodsituatie is een duidelijke oproep aan alle landen om het virus zeer serieus te nemen en de nodige maatregelen te treffen", legt een woordvoerder van het RIVM uit. „In Nederland deden we dat al want onze draaiboeken zijn al ingericht op een dergelijke situatie. Zo is er bijvoorbeeld al een meldingsplicht van kracht als er een verdenking is van een besmetting."

Reisadvies

In China heerst de noodtoestand en in grote delen van het land ligt het openbare leven goed zo goed als stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom het reisadvies voor China nog verder aangescherpt. Het wordt afgeraden om naar de provincie Hubei, waar de stad Wuhan ligt, te reizen. Wuhan wordt gezien als het epicentrum van het nieuwe coronavirus en is daarom praktisch onbereikbaar. „U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie niet in of uit”, aldus het ministerie. Voor de rest van China luidt het advies: reis er alleen heen indien noodzakelijk.

De Chinese overheid raadt iedereen aan om zo veel mogelijk binnen te blijven. Scholen, toeristische plekken, openbare voorzieningen en veel bedrijven en overheidsinstanties zijn dan ook gesloten.

Nederlanders die zich nog in Hubei bevinden wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de ambassade. Zij worden mogelijk komend weekend geëvacueerd uit het gebied. Ook de eventuele partners en kinderen van de Nederlanders mogen dan mee, als de Chinese autoriteiten dit goed vinden. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om ruim twintig mensen. Na de evacuatie moeten zij in ieder geval twee weken in quarantaine blijven.

Luchtvaartmaatschappijen

En niet alleen overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel luchtvaartmaatschappijen schrappen de vluchten naar China. Zo ook KLM, die na het weekend stopt met de vluchten naar het land. Die opschorten duurt volgens de luchtvaartmaatschappij zeker tot en met volgende week zondag. In totaal gaat het om 25 retourvluchten die niet door kunnen gaan.

De vluchten van KLM naar Peking en Shanghai, die zondag vertrekken, worden nog wel uitgevoerd. Ze worden gebruikt om reizigers die nu nog in China zijn terug te laten reizen.

De beslissing van KLM kwam enkele uren na een soortgelijke beslissing van zustermaatschappij Air France. Een dag eerder besloot KLM al de vluchten naar drie Chinese steden op te schorten en minder vluchten uit te voeren naar Shanghai, maar dat kwam vooral door het feit dat er minder boekingen waren voor de vluchten.

Universiteiten

Ook Nederlandse universiteiten laten inmiddels van zich horen. Ze raden studenten af om naar China te reizen. Dit doen zij echter niet omdat ze bang zijn voor verdere besmettingen, maar omdat het openbare leven vrijwel stilligt. De grote universiteiten van het land zijn gesloten waardoor het volgens de Nederlandse universiteiten zinloos is om naar China af te reizen voor studie of onderzoek.

De meeste Chinezen in Nederland studeren in Delft (641 studenten) en Wageningen (ruim 500 studenten). Beide universiteiten zeggen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend te volgen, maar nog geen extra actie te ondernemen. Wel heeft de Wageningse universiteit een aanstaande studiereis naar Dongguan in China in elk geval een maand opgeschoven. Studenten zouden daarheen reizen voor een ontwerpwedstrijd.

Alle universiteiten onderhouden contact met personeel of studenten die op dit moment in China zijn. Er hebben zich onder hen nog geen zieken gemeld. Studenten die door de uitbraak niet kunnen terugreizen naar Nederland krijgen persoonlijke adviezen om studievertraging te voorkomen.