WHO-chef prijst Chinese aanpak coronavirus

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet woensdag op een persconferentie weten China te prijzen voor de aanpak van het coronavirus.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat ook de Chinese president Xi Jinping gedetailleerde kennis over de uitbraak heeft en zich persoonlijk met de bestrijding bemoeit. "Dat is echt leiderschap", zei Tedros die in China op bezoek is geweest. China brengt in zijn vastberadenheid ook grote economische offers.

Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag bijeen voor overleg over het uitroepen van een internationale noodsituatie.

Het comité beraadt zich over de vraag of het in China opgedoken coronavirus kan worden bestempeld als een 'PHEIC'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Het zou sinds 2009 de zesde keer zijn dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht.

Geen vluchten meer naar China

Het comité maakt naar verwachting later op de woensdagavond bekend of er sprake is van een 'PHEIC' of dat er meer onderzoek moet worden gedaan.

Verder werd woensdag bekent dat verschillende luchtvaartmaatschappijen niet langer vliegen naar China. In navolging van British Airways, Lion Air Group en American Airlines, schrapt ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa alle vluchten van en naar China vanwege het coronavirus.

KLM liet eerder woensdag weten gewoon volgens schema naar China te vliegen. Later op de avond maakte de luchtvaartmaatschappij echter bekent haar directe vluchten naar Chinese steden Chengdu, Xiamen en Hangzhou te schrappen.

De wijzigingen hebben volgens KLM niet zozeer te maken met de situatie rond het nieuwe coronavirus in het Aziatische land, maar vooral met de teruglopende boekingen. Alle veranderingen duren vooralsnog tot en met eind februari.

De vluchten naar Chengdu en Hangzhou worden per donderdag gestaakt. Dan wordt ook het aantal vluchten naar Shanghai teruggebracht van elf per week naar zeven per week. De vluchten naar Xiamen gaan vanaf vrijdag niet meer door.

De reisbrancheorganisatie ANVR sluit zich bij het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen aan en adviseert haar leden tot en met 29 februari geen reizen naar China uit te voeren. Bij de ANVR zijn zo’n 300 reisorganisaties aangesloten, waarvan ongeveer 60 reizen verzorgen naar China.

Op een persconferentie in Brussel over de ontwikkelingen rond het coronavirus zei EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement), dat ongeveer zeshonderd EU-burgers uit veertien lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit de Chinese stad Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden. Onder hen zijn Nederlanders, Belgen en Duitsers.

Naar huis

Minister Stef Blok sprak dinsdag met twintig Nederlanders die aangaven graag naar huis te willen. Hij weet nog niet wanneer ze kunnen vertrekken. China moet ook toestemming verlenen. Onder de Nederlanders zijn nog geen ziektegevallen, aldus de bewindsman.

Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) heeft inmiddels Kroatië, dat tijdelijk EU-voorzitter is, gevraagd zo snel mogelijk de EU-ministers van Volksgezondheid voor beraad in Brussel bijeen te roepen. Zij zei dat er nu acht bevestigde ziektegevallen bekend zijn in de EU, vier Fransen en vier Duitsers. Het virus had woensdagochtend volgens haar totaal 132 levens gekost.

Volgens de commissie, die in ‘voortdurend contact’ staat met de lidstaten, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Chinese autoriteiten, zijn de EU-landen goed geïnformeerd en voorbereid. Maar Kyriakides zei dat de ontwikkelingen snel gaan en daarom ‘wereldwijde samenwerking van het allergrootste belang is’.

Het dagelijks EU-bestuur speelt een coördinerende rol nadat Frankrijk het zogeheten mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) had geactiveerd. De EU heeft inmiddels twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers te repatriëren. De kosten daarvan worden voor 75 procent uit de EU-kas betaald. Kyriakides verklaarde dat er meer geld beschikbaar is als de situatie zou verslechteren. "We moeten zorgen dat we voorkomen dat het virus zich in de EU verspreidt”.

De Australische regering laat weten terugkeerde Australische burgers die terugkeren uit China en mogelijk in aanraking zijn gekomen met het coronavirus, twee weken in quarantaine te plaatsen op een eiland zo’n 2000 kilometer van het Australische vasteland. Dat meldden Australische media woensdag. De ruim 1400 bewoners van Christmas Island zijn woedend op het besluit van de Australische regering.

Premier Scott Morrison kondigde aan ‘kwetsbare Australiërs’ naar het eiland te evacueren. Ongeveer zeshonderd Australiërs zouden kortgeleden nog in de Chinese provincie Hubei, waar ook de stad Wuhan ligt, zijn geweest.

Vaccin

Momenteel wordt op diverse fronten gewerkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Rusland verklaarde woensdag samen met China te werken aan een vaccin.

Peking heeft inmiddels genetisch materiaal van het virus aan Russische wetenschappers overhandigd. „Russische en Chinese experts zijn begonnen aan de ontwikkeling van een vaccin", aldus het Russische consulaat in het Chinese Guangzhou.

Australische wetenschappers meldden een mogelijke doorbraak in de zoektocht naar een middel tegen het nieuwe coronavirus. Zij maakten bekend het nieuwe coronavirus in een laboratorium te hebben nagemaakt. Het zou voor het eerst zijn dat dit buiten China gebeurt. De experts delen hun vinding met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, zo meldden zij.