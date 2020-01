Werk aan de winkel als het gaat om werkgeluk

Volgens een rapport van adviesraad WWR verdient ons werkgeluk meer aandacht. IT-bedrijf Wortell uit Lijnden investeert in hun medewerkers en hun geluk.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft in driehonderd pagina’s de regering advies op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de arbeidsmarkt. IT-bedrijf Wortell heeft geen deuren in het kantoor en koos voor een systeem zonder managers. Ze werden tweemaal bekroond met de titel beste werkgever van het jaar in de IT-sector.

„Bij ons staat de mens centraal” , legt Friso Visser van Wortell uit. Hij ontfermt zich over communicatie over het bedrijf naar de arbeidsmarkt. „We helpen elkaar, hebben een open werkcultuur en werken zonder managers. Zo vormen we zelf teams waarbij werknemers met dezelfde ervaringen en interesses elkaar kunnen aanvullen.”

In het rapport hamert de adviesraad op het feit dat werknemers en zzp’ers grip krijgen op geld, werk en privéleven. Volgens de WRR staat de kwaliteit van werk onder druk. Onder andere een stelsel voor basisverzekeringen, verlofregeling, zeggenschap over arbeistijden en inversteringen in ouderenzorg en kinderopvang, zouden de druk van de ketel moeten halen. En dat heeft volgens de raad een positief effect op geluk en gezondheid.

Bottum-up

Aart Bontekoning is generatiedeskundige en deed de afgelopen vier jaar bij meer dan honderd organisaties onderzoek naar millennials op de werkvloer. Volgens Bontekoning vergrijzen veel organisaties en herhalen zij gedateerde manieren van organiseren. „En dat neemt energie en geluk weg. Dat moet je bottum-up veranderen. Uit mijn onderzoek blijkt dat millennials zelf hun werk willen veranderen, dat geeft een geluksgevoel. Dat klinkt simpel, maar dat staat haaks op wat bedrijven gewend zijn.”

Bontekoning vertelt dat ‘top-down’ veranderingen van organisaties niet tot geluk leiden. „Er verandert veel. De jongste drie generaties hebben tijdens hun opvoeding geleerd om zelf hun leven vorm te geven. En daarmee zelf een weg naar geluk te vinden.” Volgens de generatiedeskundige hebben we het dan over een fundamentele verandering in cultuur. „Die verandering dringt nog niet door bij alle generaties. Waar vorige generaties nog sterk gericht waren op hiërarchie en luisterden naar de baas, wil de huidige generatie het vooral zelf doen.”

Toch valt er volgens Sharon nog een verbeterslag te maken in de onderdelen persoonlijk contact en zingeving. „Het is belangrijk dat je als werknemer het gevoel hebt dat je iets bijdraagt. En waarom jij daarvoor de juiste persoon bent. Dat aspect is er niet. Momenteel hebben werknemers het gevoel dat ze een functieomschrijving zijn.” Sharon legt uit dat mensen van zichzelf een sterke behoefte hebben om iets bij te willen dragen. „Dat kun je het beste doen op je werk. Bij organisaties zie je dat er meer gestuurd wordt op prestaties en targets, zonder dat je weet waarom je dat doet. Dan mis je voldoening.”

Burn-out

Volgens Bontekoning zijn burn-outs te wijten aan de gedateerde manier van verandering op de werkvloer. „In de meeste organisaties zijn de oudere generaties het grootste. Daarmee zijn de jongeren in de minderheid en moeten ze meedraaien met ‘ouderwetse’ werkwijzen.” Sharon noemt ook het ‘twintigersdilemma’ als oorzaak. „Veel burn-outs komen voor bij millennials. Deze doelgroep staat voor veel keuzes en is erg bezig met gelukkig worden. Daarnaast zien ze hun leeftijdsgenoten op social media waarop het hun leven fantastisch lijkt.”

Bontekoning benadrukt dat we in een transitieperiode zitten. „We zijn bezig om een compleet nieuwe weg te vinden en dat is een moeizaam proces. De vernieuwing komt bij de jongste generaties vandaan, maar die hebben wel steun nodig. Zelf denk ik dat de we komende vijf jaar de omslag maken en hiërarchie verdwijnt.”

Op de vraag hoe je zelf ervoor kunt zorgen dat je je gelukkig voelt op het werk antwoordt Sharon: „Sta stil bij de vijf pijlers. Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Achter je bureau lunchen biedt bijvoorbeeld minder werkplezier.” Hij merkte tijdens het schrijven van zijn boek dat niet alleen de millennials het anders willen, maar meer leeftijden zingeving en waardering zoeken. „Het is een verandering van tijdgeest wat werk betekent in ons leven.”