Weer bombrief aangetroffen, maar wat is een bombrief eigenlijk?

De afgelopen dagen ontvingen verschillende bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bombrieven bij de post. Ook vanmorgen was het weer raak bij het Amsterdamse Okura Hotel. Maar wat is eigenlijk een bombrief?

Een bombrief ziet eruit als een regulier postartikel zoals een brief of een pakketje en wordt verstuurd via de post. De bedoeling is dat een bombrief direct na openen explodeert. Doel is vaak de geadresseerde te intimideren, verwonden of doden.

Nepbrieven

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een bombrief en een poederbrief. Wanneer een poederbrief wordt geopend, komt er een stof vrij die door middel van aanraking of inademing voor infectie of een mogelijke dood kan zorgen.

In Europa gaat het vaak om nepbrieven met middelen als meel, stijfsel, waspoeder of andere poederachtige substanties. Het doel is dan vaak paniek te zaaien bij de ontvanger.

Terrorismemiddel

Bombrieven worden gezien als terrorismemiddel. Onder meer de Unabomber verstuurde er een aantal. Margaret Thatcher ontving een bombrief in 1982. In 2003 en 2004 werden bombrieven verstuurd naar Eurojust, Europol en Europarlementariërs. Meer recent: in 2018 werden bompakketten verstuurd aan democratische politici en critici van president Trump in de Verenigde Staten.

Wat het motief is van de huidige afzender van de bombrieven is niet bekend. De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. Hierop stond telkens het CIB vermeld, maar uit onderzoek van de recherche is gebleken dat het incassobureau niet bij de zaak betrokken is.