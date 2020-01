Wederom minderjarige (17) aangehouden na steekincident

Een 17-jarige jongen is zaterdag in Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij aan het Neckar in Den Haag, vlakbij de school ROC Mondriaan.

Een andere 17-jarige jongen uit Den Haag raakte daarbij dinsdag gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld en mocht daarna weer naar huis.

De Rotterdammer werd gearresteerd in zijn woning. Hij is meegenomen naar een politiebureau en wordt verhoord. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.

zoveelste steekincident met minderjarigen

Het is het zoveelste steekincident van de afgelopen tijd waar minderjarigen bij betrokken zijn. Eind vorig jaar, op 22 december, werd een vijftienjarige jongen neergestoken in een café in Drachten: de jongen overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Na die steekpartij werden twee minderjarigen van 14 en 15 jaar opgepakt.

Ook een 64-jarige man die in december aan het pinnen was met zijn vrouw in Hoofddorp en daar bij een roofoverval werd neergestoken, overleefde het niet. De verdachten blijken twee 15-jarige jongens.

In november vorig jaar werden er ook nog twee Rotterdammers van 17 jaar aangehouden voor een steekincident in oktober in bus 70 in Rotterdam.