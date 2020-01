We hadden dit jaar één van de warmste januari's ooit

We konden bijna weer een nieuw record bijschrijven. Afgelopen januari was namelijk één van de warmste januarimaanden ooit gemeten.

Met gemiddeld 6,1 graden, tegen 3,1 normaal, was het anti-winters zacht, blikt Weeronline terug. De gemiddelde temperatuur levert een zesde plek op in de lijst met warmste januarimaanden. Recordhouder blijft januari 2007 met een gemiddelde van 7,1 graden.

12,9 graden op 14 januari

De hoogste temperatuur van afgelopen maand in De Bilt werd gemeten op 14 januari, toen het 12,9 graden werd. De hoogste temperatuur in het land noteerde Arcen een dag later met 13,6 graden. De zon liet zich afgelopen maand echter veel minder zien dan gebruikelijk. Normaliter telt januari zo'n 62 uur zon, in 2020 was dit gemiddeld slechts 46 uur.

Sneeuw- en ijspret was er nauwelijks. In De Bilt vroor het zes dagen tegen dertien dagen normaal. Alleen in Limburg werd een ijsdag genoteerd, in Ell (midden-Limburg) bleef het op 21 januari de hele dag vriezen. De aanwezige mist ging over in sneeuw en zorgde - voor de eerste keer deze winter - voor een wit landschap.