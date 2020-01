We drinken minder maar wel betere koffie

Wij, Nederlanders, zijn flinke koffieleuten, maar worden wel steeds puristischer. We zijn namelijk minder koffie gaan drinken, maar geven er meer geld aan uit.

Sinds 2005 zijn we steeds een beetje minder koffie gaan drinken. Per liter gaat het om een vermindering van zo’n acht procent. De reden is misschien wel omdat we het financieel moeten compenseren: we geven namelijk 20 procent meer uit aan het zwarte goud. Dat blijkt uit cijfers van Euromonitor.

De extra euro’s geven we ook uit voor een kop koffie buiten de deur, de afgelopen vijf jaar steeg de prijs van een kopje koffie van 2,20 euro naar 2,46 euro. Dat is een prijsstijging van 12 procent. Voor de koffie thuis betalen we ook gerust wat meer. Waar we in 2010 nog 620 miljoen euro aan koffie spendeerden, is dat tegenwoordig boven de 800 miljoen, meldt NOS.

Koffiedrinkers

We zijn wereldwijd ontzettend fan van koffie, alleen in de Scandinavische landen drinkt men meer. In Finland drinken ze met 12 kilo koffie per hoofd van de bevolking per jaar het meest. Noorwegen en IJsland volgen met respectievelijk 9,9 en 9 kilo, daarop Denemarken met 8,7 kilo en Nederlanders consumeren gerust 8,4 kilo koffie per persoon per jaar.

De heren drinken iets meer koffie dan de dames: ze drinken 4,4 koppen tegenover 3,9 kopjes van vrouwen. Waar mannen de koffie liever zwart hebben, drinken vrouwen liever koffie met melk.

De exacte reden dat we zoveel koffie drinken, blijft gissen. Offerte.nl laat in een rapport weten dat één van de redenen waarschijnlijk is dat koffie goed verkrijgbaar is. Denk aan gratis koffie op het werk en natuurlijk overal onderweg. Dat de kwaliteit toeneemt, speelt ook mee.

Koffie is gezond

Goed nieuws voor de fans: koffie is gezond voor je én goed voor de huid. Uit een studie gepubliceerd in JAMA International Medicine blijkt dat koffiedrinkers minder risico lopen om vroegtijdig te overlijden. „We zijn erachter gekomen dat mensen die twee tot drie kopjes koffie per dag drinken 12 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden vergeleken met mensen die geen koffie drinken", legt Erikka Loftfield, onderzoeker bij het Britse Nationale Kankerinstituut (NCI) uit.

Dit onderzoek onderschrijft de conclusies van een eerder Amerikaans onderzoek waarbij ook het verband tussen koffieconsumptie en het risico op vroegtijdig overlijden werd aangetoond. Deze onderzoekers gingen nog een stapje verder: mensen die dagelijks enkele bakjes pleur drinken zouden ook minder kans hebben op hartaanvallen en diabetes type 2. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen en voor alle etniciteiten.

Goed voor de huid

Uit een onderzoek in hetzelfde tijdschrift, blijkt dat koffie ook goed is voor je huid. Vrouwen die wel van een bakkie houden, hebben minder last van rosacea: een huidaandoening waarbij je last krijgt van rode vlekken en puistjes in je gezicht.

De onderzoekers maakten gebruik van data van 82.000 Amerikaanse vrouwen. Die gegevens werden verzameld tussen 1989 en 2005 in het kader van een grote nationale studie. De vrouwen moesten om de vier jaar een interview afleggen, waarbij ze vragen kregen over hun gezondheid, eet- en drinkgewoonten.

Wat bleek? Mensen die vier keer per dag een kop koffie drinken, hadden 23 procent minder risico op de huidaandoening dan mensen die vrijwel nooit koffie dronken. Ben je een echte decafé-fan? Dan moeten we je teleurstellen: een fijn en egaal huidje krijg je alleen door koffie mét cafeïne te drinken.

Welke koffie is wat?

Mocht je weer eens bij een koffiezaak staan en niet weten welke koffie nou wat is, dan helpen wij je vast een handje op weg.

Americano

Waar de filterkoffie in Nederland algemeen bekend is, kun je die niet overal krijgen. Een ‘black coffee’ bestellen Engeland heeft vaak weinig zin. Je kunt beter een Americano bestellen. Je krijgt een shot espresso waar heet water bij wordt gegoten.

Café Latte/koffie verkeerd

Wil je meer dan ‘gewoon’ melk in je koffie, bestel dan een café latte. Je krijgt gewone of soms opgeschuimde melk bij een enkele shot koffie. Het verschil met andere melk-achtige koffie’s, is dat deze variant niet op basis van espresso wordt gemaakt.

Cappuccino

De cappuccino is ongetwijfeld razend populair en bekend. Maar wat maakt een cappuccino een cappuccino? Officieel bestaat deze koffievariant uit drie laten: espresso, gestoomde melk en daarop opgeklopte melk. Afgetopt met een beetje cacao natuurlijk.

Espresso

Espresso is de basis van heel wat koffie. Je ‘schiet’ als het ware kokend water onder hoge druk door gemalen bonen. Een goed kopje espresso blijkt nog verrassend lastig om te maken, omdat de temperatuur van het water, de druk en de fijnheid in de maling uitmaakt voor de smaak.

Flat white

Steeds populairder is de flat white! Deze koffie lijkt een beetje op cappuccino qua smaak, maar wordt iets anders gemaakt en is net even wat sterker. De opgeschuimde melk wordt over espresso heen gegoten, waardoor de koffie iets minder weeïg is dan bij een cappuccino.

Macchiato

Een koffie macchiato is een shot espresso met een toefje opgeschuimde melk. De melk wordt niet gestoomd en de koffie is sterker dan een cappuccino. Vaak is het kopje waarin je het krijgt ook een stuk kleiner, meestal ongeveer zo groot als een espresso-kopje.