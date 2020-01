Wat verwachten we van het nieuwe jaar?

Wat verwachten Nederlanders en de rest van de wereld van dit nieuwe decennium? In het kader van het Global Advisor 2020 Predictions onderzoek zijn ruim 22.500 mensen uit 32 verschillende landen gevraagd naar hun verwachtingen voor 2020.

Er werd gevraagd naar uiteenlopende onderwerpen zoals economie, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties.

Optimisme

Laten we beginnen met het goede nieuws: Nederlanders zijn zeer optimistisch over 2020. Maar liefst drie kwart denkt dat dit jaar beter zal zijn dan vorig jaar. Deze positiviteit heerst niet alleen in Nederland. Wereldwijd ziet 75 procent 2020 als een jaar met nieuwe kansen.

Weersverwachting

Waarschijnlijk geen héle verrassende uitkomst, gezien de klimaatverandering: Nederlanders denken dat de temperaturen wereldwijd zullen blijven stijgen. Acht op de tien verwacht een warmer jaar. Het jaar daarvoor was deze verwachting ook zo hoog: 84 procent dacht dat 2019 warmer zou zijn dan 2018. Alle geste landen zijn het op dit gebied redelijk met elkaar eens: wereldwijd verwacht 77 procent stijgende temperaturen.

Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen in Brazilië in 2016 hebben Nederlandse sporters in totaal 19 medailles mee naar huis genomen. De verwachting is dat dit aantal niet zal stijgen bij de Spelen in Japan dit jaar: slechts 28 procent verwacht een stijging van het aantal medailles. Wereldwijd zijn we wat optimistischer: 43 procent denkt deze zomer meer medailles te kunnen behalen dan vier jaar geleden.

Gelijk salaris

Zes op de tien Nederlanders denkt dat de salarissen van mannen en vrouwen niet gelijk zullen worden. Deze verwachting was vorig jaar precies hetzelfde. Wereldwijd zijn we er nog niet uit: 44 procent denkt dat mannen en vrouwen dit jaar hetzelfde betaald zullen krijgen, tegenover 46 procent die denkt dat dit niet zal gebeuren. De Filipijnen en India zijn het meest optimistisch en Duitsland en Hongarije het minst.

Online activiteit

Wat betreft online activiteiten verwacht acht op de tien Nederlanders dit jaar meer tijd hieraan te besteden dan aan tv kijken. Dit is een kleine daling ten opzichte van 2019: van 82 procent naar 79 procent in 2020. Ondanks dat we verwachten meer tijd online te spenderen, denkt maar vijf op de tien dat we meer tv gaan kijken via streaming services dan via de reguliere tv.

Zelfrijdende auto’s

Kunnen we dit jaar autorijden zonder zelf iets uit te voeren? Het grootste gedeelte van de Nederlanders denkt van niet. Slechts drie op de tien denkt dat zelfrijdende auto’s dit jaar een normaal fenomeen worden. Met 53 procent is de verwachting wereldwijd wat optimistischer. De Chinese bevolking is het meest optimistisch: 65 procent verwacht de auto’s in 2020 niet meer zelf te hoeven besturen.