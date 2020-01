VS-international Dest verlaat trainingskamp Ajax in Qatar

Sergiño Dest heeft op eigen verzoek het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten.

Door de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij een Amerikaanse droneaanval zijn de politieke spanningen in het Midden-Oosten hoog opgelopen. Dest, Amerikaans international, voelde zich hierdoor niet comfortabel in het oliestaatje .

Ajax zegt op de website het verzoek van Dest te respecteren en heeft hem toestemming gegeven naar Nederland terug te keren. De rechtsback sluit in Amsterdam aan bij Jong Ajax.

Amerikaanse Bond

Eerder besloot de Amerikaanse voetbalbond deze maand om het trainingskamp naar Qatar te annuleren en in eigen land te blijven. „Vanwege de situatie in de regio daar, hebben we besloten het trainingskamp in januari voor de mannen uit te stellen", aldus de bond. De Amerikanen hebben nu een trainingskamp belegd in Florida. Het plan is op een later moment naar Qatar te gaan.

PSV

Behalve Ajax is ook PSV op trainingskamp in Qatar. Er was behoorlijk wat kritiek op de keuze voor Qatar, onder meer omdat het land het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Vanwege de spanningen houden de clubs contact met de instanties daar.