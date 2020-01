Vrouwen aan de top op Noorderslag 

Wie wil weten welke acts van Nederlandse bodem we het komende jaar veel op festivals gaan tegenkomen, hoeft maar een blik te werpen op de line-up van Noorderslag, waar dit jaar opvallend veel vrouwen de bühne betraden.

Met de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de Nederlandse muziekindustrie in de Groningse Oosterpoort is 2020 pas echt goed losgebarsten. Vooral voor de Nederlandstalige indiepopband Wies begint het jaar goed. Voorafgaand aan het optreden op Noorderslag krijgt het driekoppige gezelschap namelijk de 3FM Talent Award uitgereikt. Dit omdat de publieke popzender vindt dat Wies nog een extra steuntje in de rug kan gebruiken, zo legt NPO 3FM-dj Sander Hoogendoorn uit. „Er wordt zoveel goede Nederlandstalige muziek gemaakt en Wies doet dat op een hele creatieve manier”, zo stelt hij. „Je doet je ogen dicht en je ziet meteen een plaatje voor je. Als het Wies-virus je eenmaal heeft gepakt, ben je voor je leven lang verkocht. Ik ben groot fan.” Ook live staat het als een huis, aldus Hoogendoorn. „Ik denk dat ze een mooie festivalzomer te wachten staat.”

Blanks

Net als Suzan & Freek voor hem wist zanger Blanks bekendheid te vergaren door zelfgemaakte covers op YouTube te plaatsen. Eind 2019 maakte hij bovendien het themalied voor Serious Request: The Lifeline, getiteld Everything’s Changing. De jonge singer-songwriter brengt prima liedjes, hoewel hij in de foyer bij de grote zaal geen hele diepe indruk lijkt achter te laten bij de aanwezige toeschouwers. Zijn optreden staat onder meer tegenover dat van Tabitha. De uit Leiden afkomstige zangeres is allang geen onbekende meer. Zo scoorde ze een jaar geleden een joekel van een hit met Hij Is Van Mij, samen met collega’s Maan, Bizzey en Kris Kross Amsterdam en ze verzorgde ook de vocalen op de remake van Nasty’s raphit Een Moment Zonder Jou, met medewerking van Kraantje Pappie. Ze profiteert tijdens haar show op Noorderslag dan ook erg van haar grote hits.

Áslaug

Een zangeres van wie eveneens veel verwacht wordt, is Áslaug Vigfúsdóttir. Hoewel de naam van de Utrechtse blondine van IJslandse afkomst voor de gemiddelde Nederlander onuitspreekbaar is, zijn haar popliedjes uiterst toegankelijk. Samen met haar band Áslaug (spreek uit als ‘Ausleu’) laat de geheel in het wit geklede zangeres in Groningen horen wat ze in haar mars heeft. Bij vlagen doen haar nummers denken aan Beyoncé, maar dan lieflijker. Alle elementen zijn bij Áslaug aanwezig om een glansrijke carrière tegemoet te gaan, al ontbreekt een potentiële hit voorlopig nog aan het oeuvre van de band om echt bij een groot publiek voet aan de grond te krijgen. Een kwestie van tijd, zo lijkt het.

Pip Blom

De naam Pip Blom gonst al een hele tijd rond in het muziekcircuit en niet zonder reden: de naar de frontvrouw vernoemde band doet het goed in Groot-Brittannië en ook de Amerikaanse muziekbladen zijn weg van deze jonge honden. Live is Pip Blom zelfs nog beter dan op plaat. Het jeugdige enthousiasme spat ervan af. De vocalen van Blom klinken fel en dwingend, ze schudt wild met haar hoofd op en neer en de drummer slaat zijn drumstel zowat aan gort. Pip Blom flirt erg met de sound van de alternatieve gitaarbandjes uit de jaren ‘80 en begin jaren ‘90, maar doet dat op een dergelijke overtuigende wijze dat je niet zou vermoeden dat geen van deze muzikanten toen al geboren was.

Davina Michelle

„Het duurt te lang”, zullen de fans van Davina Michelle ongetwijfeld denken, want ruim een jaar na haar succesvolle Glen Faria-cover uit het tv-programma De Beste Zangers Van Nederland is haar debuutalbum nog steeds niet verschenen. Wel gaf ze al enkele voorproefjes van haar Engelstalige album in de vorm van de singles Skyward en Better Now. Davina Michelle overweldigt Noorderslag met een krachtige performance, waarbij de nadruk ligt op vocale krachtpatserij. Gehuld in een feloranje hoodie, een wijde broek, zwarte laarzen en cornrows in het haar slaagt de zangeres er met gemak in om de grote zaal van de Oosterpoort voor zich te winnen. Vooral haar hit Hoe Het Danst, oorspronkelijk een samenwerking met Marco Borsato en Armin van Buuren, kan op veel bijval rekenen en het is een van de weinige momenten op de avond waarbij een grote meute in beweging komt. Ze vertelt dat haar debuutalbum, waarvan ze vanavond al een aantal nummers zingt, de komende zomer eindelijk verschijnt.

De Popprijs werd dit jaar uitgereikt aan zangeres Floor Jansen. /ANP

Floor Jansen

De Popprijs werd dit jaar uitgereikt aan zangeres Floor Jansen. Ze wordt al jaren als een van de beste zangeressen in het symfonische metalgenre beschouwd, als frontvrouw van de Finse band Nightwish en voorheen van ReVamp en After Forever. In 2019 brak ze bij het grote publiek pas door dankzij haar deelname aan De Beste Zangers Van Nederland. Ze was niet in de gelegenheid om de Popprijs persoonlijk in ontvangst te nemen in Groningen. In plaats daarvan stond een optreden van zangeres Merol ingepland.